La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió hoy confianza en que será posible alcanzar "la vida que queremos" cuando sea superada la pandemia de coronavirus y pronosticó que "cuando un Gobierno se compromete firmemente con el bienestar de su pueblo es posible revertir la más profunda crisis y emerger".

Cristina participó hoy, al igual que el presidente Alberto Fernández, de un plenario que realizó el Frente de Todos (FdT) en el Estado Único de la ciudad de La Plata para definir los ejes de la campaña en la provincia de Buenos Aires.

"Tenemos que imaginar la vida que queremos, porque la vamos a volver a tener. Cuando un Gobierno se compromete firmemente con el bienestar de su pueblo les aseguro que es posible revertir la más profunda crisis y emerger", declaró la vicepresidenta en su discurso.

Para lograr ese objetivo, dijo, es necesario "tener sentados en la Casa Rosada y en las Cámaras y concejos deliberantes a hombres y mujeres dispuestos a soportar las más grandes presiones y ataques que sufren cada uno y cada una de los que queremos que la vida de la gente sea mejor".

MIRÁ TAMBIÉN Operativo policial bloqueó manifestación de organizaciones sociales en Jujuy

Además, Fernández de Kirchner aludió a los resultados de la anterior gestión de Cambiemos y analizó que, si en cambio, se hubieran mantenido las políticas aplicadas hasta el 2015, en el plano "industrial, cuidando la producción nacional, si se hubiera seguido con esa política de no endeudamiento, cuánto mejor estaríamos los argentinos hoy frente a la crisis de la pandemia".

"No me canso de imaginar, de evaluar cómo estaríamos los argentinos si en el 2015, cuando terminó nuestro tercer mandato, se hubiera hecho lo que se prometió, que era cambiar las cosas que estaban mal, pero no tocar nada de lo que estaba bien", señaló, y consideró que era "una promesa casi imposible de que no le gustara a todos y todas".

Remarcó que "es mentira que siempre todo estuvo mal" y alertó: "Nos quieren convencer de lo inconcebible" y pidió recordar "cómo vivíamos en la Argentina antes de que llegara el gobierno que gobernó a la Argentina durante cuatro años".

A lo largo de su discurso, la vicepresidenta hizo foco en la necesidad de "recuperar la vida que queremos" de cara a las próximas elecciones legislativas e hizo un repaso detallado de lo que significaron para el país los gobiernos kirchneristas en contraposición a los cuatro años de gestión macrista.

"Sin aquella confianza, sin aquel testimonio de lo que yo considero los años felices de la Argentina, después de la crisis tremenda del 2001, es que hoy estamos acá y en nombre de todo aquello que hicimos es que venimos a revalidar que lo volveremos a hacer, volveremos después de esta pandemia a reconstruir la Argentina que queremos", sostuvo la vicepresidenta.

Con ese enfoque, Cristina pidió atender que la economía "necesita imperiosamente de la demanda agregada, del consumo para crecer" y juzgó que esa tarea "requiere, no de un período, sino de muchos períodos de Gobierno".

"La vida que queremos se recupera también a través de hombres y mujeres que representen en las instituciones esa vida que queremos; por eso quería venir a este plenario de dirigentes porque ustedes son los que van a estar sentados en las bancas", manifestó.

Agregó que la "construcción de mayorías" se pudo hacer a partir del 9 de diciembre de 2015, que le permitió al FdT "recuperar para los argentinos la Casa Rosada".

"Si de algo se enorgullecía Néstor Kirchner y quien les habla es que siempre que estuvimos sentados allí lo hicimos en representación de los grandes intereses de las grandes mayorías nacionales, como también lo hace Alberto en nombre del Frente de Todos", enfatizó.

Consideró que entonces se pudo construir esa mayoría "porque había memoria y confianza" de lo que fueron los años de los gobiernos kirchneristas.

"Sin aquella confianza de lo que yo considero los años felices de la Argentina después de la crisis tremenda del 2001 es que hoy estamos acá", remarcó.

"En nombre de todo aquello que hicimos es que venimos hoy a revalidar una vez más que lo volveremos a hacer; volveremos después de esta pandemia a construir entre todos esa Argentina que nos merecemos, porque la vida que queremos solamente puede tener lugar en una Argentina que vuelva a decidir su destino, su presente y su futuro", concluyó. (Télam)