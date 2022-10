La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, consideró hoy que "desde un primer momento" el Poder Judicial "no investigó como se debía" el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al evaluar que ese hecho fue "un acto terrorista".

"Desde el primer momento se trató de minimizar ese intento de magnicidio y no se investigó como se debía. Esto genera dudas en la gente. No hubo un Poder Judicial activo en la búsqueda de pruebas, testigos y saliera a pedir si alguien vio algo, ellos se conformaron rápidamente con Fernando Sabag Montiel y después con los otros tres detenidos cerraron filas", afirmó Caamaño en declaraciones a radio AM 530.

Para la exinterventora la causa que investiga el intento de magnicidio y la que se ocupa del grupo Revolución Federal "deberían ir juntas".

"Todos sabemos quienes están en la cámara que decidieron que vayan por separado. Es una medida más para no hacer una gran investigación", remarcó.

Y agregó que la causa que investiga a Revolución Federal "avanza rápido y bien" a diferencia de la que se encuentra a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti que "hizo todo lo posible por perder el teléfono" de acusado.

"Para mí, haber querido asesinar a la Vicepresidenta de la nación es un acto terrorista. Estamos hablando de una banda que tiene ramificaciones y todas ellas deberían investigarse todas juntas", aseguró la exfiscal federal.

En ese marco, calificó como "un cuento" la versión de que la hermana de Caputo iba "caminando viendo mueblerías" cuando decidieron contratar a la carpintería de Jonathan Morel, integrante del grupo Revolución Federal, que es investigado por amenazas contra la Vicepresidenta y por supuestas implicaciones en el atentado a la exmandataria.

Caamaño recordó que la AFI ya "no es auxiliar de justicia", pero que puede aportar información a este tipo de investigaciones, ya que es un organismo que está en condiciones de detectar amenazas "terroristas" y "discursos de odio".

"No te puedo explicar lo que hace la agencia porque está prohibido, pero hay determinadas líneas de actuación donde no es que se investiga a una persona, pero la agencia puede mirar que es lo que pasa y cuando encuentra algo que no le gusta lo puede denunciar", explicó.

Y detalló que en el año 2021 hubo "72 alertas terroristas, seis por mes" que tuvieron un seguimiento por parte de la agencia.

"Algunas no eran nada y otras las denunciamos. Hubo allanamientos y detenciones. En ningún momento eso salió a la luz porque la agencia trabaja mejor cuando no se ve", completó. (Télam)