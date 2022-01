La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, destacó hoy la temporada de verano con récord de turistas en los destinos de la provincia y dijo que se trabaja para que "se pueda vacacionar pero también para que se pueda volver a clases" de manera segura.

"Tenemos una temporada récord, la más alta en 10 años, y tiene un nombre: vacunación. Porque nos vacunamos podemos tener esta temporada", aseguró Álvarez Rodríguez en declaraciones a El Destape Radio.

La ministra sostuvo que el Gobierno bonaerense planificó "sostener el turismo cuando la pandemia afectaba sobre todo al sector hotelero", al que "le hemos bajado impuestos" y destacó "el cuidado con todos los programas para poder pagar los sueldos a los trabajadores".

"Hubo una preparación por parte del Gobierno nacional y provincial, lo que nos llevó a la posibilidad que con 32 millones de vacunas puestas podamos tener este suceso que es una gran temporada con más de 4 millones de turistas", aseveró.

MIRÁ TAMBIÉN Cristina Caamaño respaldó la movilización a Tribunales

Asimismo, consideró "impresionante que haya un 18,6% de porteños que se han vacunado en destinos turísticos de la provincia", al destacar que esa posibilidad estaba abierta "a todos aquellos que nos visitaran y eligieran la provincia para pasar un descanso".

Click to enlarge A fallback.

Cristina Álvarez Rodríguez

"Vemos como a pesar de las críticas y los palos en la rueda que la oposición puso desde el comienzo de la pandemia, pudimos avanzar", destacó.

MIRÁ TAMBIÉN Santilli se reúne con Luis Juez y seguirá recorriendo territorio bonaerense pensando en 2023

Por otro lado, indicó que "se está avanzando un paso más con los chicos y chicas" acelerando la vacunación para su regreso a clases el 2 de marzo.

"Lo hacemos con un plan que lanzó el presidente Alberto Fernández, con postas itinerantes en las puertas de las escuelas para que los de 3 a 16 vuelvan también con esa protección a clases", afirmó.

En relación a la preparación de los establecimientos educativos, detalló que "hay 54 nuevas escuelas y 3.600 obras" en curso y se refirió también "al programa ATR que ayuda a la revinculación de la escolaridad en zonas más vulnerables".

"Todo este esfuerzo hace que podamos vacacionar y también podamos volver a clases con un plan para que todos lleguen", precisó.

Álvarez Rodríguez se refirió también a los polémicos dichos de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien consideró que los estudiantes que abandonaron la escuela durante la pandemia "seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa".

Partido de La Costa.

"Hay algunos chicos que pudieron quedar fuera de la escuela, pero esto no solo es algo que no toleramos, sino que salimos a buscarlos", dijo y explicó que en la provincia de Buenos Aires "hubo alrededor de 200 mil chicos y ahora se redujo a 70 mil chicos, y eso es por la política de ATR, con escuelas abiertas en verano y políticas educativas que no los rechazan".

"Nosotros no podemos y mucho menos con la responsabilidad que tiene Acuña, salir a decir livianamente y a juzgar que tal o cual chico quedó en esa situación, hay que salir a buscarlos y en eso estamos trabajando en las escuelas bonaerenses, y también alentando para la vacunación que es fundamental para el ciclo lectivo 2022". finalizó. (Télam)