El fondo de criptomonedas Three Arrows Capital (3AC) ingresó en proceso de liquidación como consecuencia del desplome de TerraUSD y la baja del mercado en general. Fundado por Zhu Su y Kyle Davies, es uno de los "hedge funds" de criptomonedas más conocidos del mundo y se destaca por sus apuestas altamente "apalancadas", hechas con dinero prestado

El derrumbe del Bitcoin, que borró miles de millones de dólares del mercado en las últimas semanas, golpeó con fuerza a 3AC y puso de manifiesto una crisis de liquidez en la empresa

Además, estaba expuesto a la criptomoneda estable TerraUSD y su cripto hermana Luna, por lo que sintió el impacto cuando TerraUSD perdió su paridad con el dólar. El lunes, 3AC cayó en default al dejar impago un préstamo de Voyager Digital compuesto por 350 millones de dólares en la stablecoin indexada en dólares estadounidenses, USDC, y 15.250 bitcoins, por valor de unos 304,5 millones de dólares a los precios actuales. En total, un agujero financiero de cerca de US$ 670 millones. Según reportaron Skynews y CNBC, la firma Teneo fue incorporada para hacer frente al proceso de liquidación. La consultora especializada en empresas en problemas está en las primeras fases del proceso de liquidación. La empresa de reestructuración tomará medidas para determinar los activos que tiene 3AC, y luego creará un sitio web en los próximos días con instrucciones sobre cómo los acreedores pueden ponerse en contacto para hacer cualquier reclamo.. Temores de contagio.. Financial Times informó a principios de este mes, que dos prestamistas de criptomonedas con sede en Estados Unidos, BlockFi y Genesis, liquidaron algunas de las posiciones de 3AC. El hedge fund había pedido un préstamo a BlockFi, pero no pudo hacer frente al "margin call". El margin call es una situación en la que un inversor tiene que responder con más fondos para cubrir las pérdidas de una inversión realizada con dinero prestado. La liquidación del fondo 3AC provoca temores de contagio a partes del mercado que podrían estar expuestas a la empresa

Prestamistas y acreedores de todo tipo podrían quedar afectados y no tener manera de responder por sus obligaciones ante terceros. Desde Voyager intentaron dar tranquilidad, a pesar de la irregularidad financiera que le ocasiona el impago. Aseguran que buscarán rescatar los fondos, mientras que la plataforma continúa operando y cumpliendo con los pedidos y retiros de los clientes. "Estamos trabajando con diligencia y prontitud para fortalecer nuestro balance y buscando opciones para satisfacer las demandas de liquidez de los clientes", indicó el CEO de Voyager, Stephen Ehrlich. Otras empresas de criptomonedas también se enfrentaron a problemas de liquidez en el pasado

MIRÁ TAMBIÉN La industria textil fue de las más golpeadas en la Argentina, dijo Fernández

En las últimas semanas de baja del Bitcoin la empresa de préstamos Celsius y la bolsa de criptomonedas CoinFlex se vieron obligadas a suspender los retiros de fondos para los clientes, ambas citando "condiciones extremas del mercado". El criptoinvierno ya provocó una caída del 70% en el sector desde los máximos de noviembre de 2021, que ahora sitúa la capitalización de mercado en unos 895.330 millones de dólares. JC/SPC NA