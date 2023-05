La vicepresidenta Cristina Fernández sostuvo hoy que creyó que la "época" de la violencia "había sido superada", en referencia al atentado contra su vida que sufrió el 1 de septiembre del año pasado.

"Yo no lo vi en el momento, lo vi después en televisión. Me impactó, me cambió, con medidas de seguridad que nunca tomaba", dijo en diálogo con C5N, y añadió: "Lo que más me impactó es que yo creí que la época de supresión del enemigo había sido superada". (Télam)