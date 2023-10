El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Petri, afirmó hoy que junto a Patricia Bullrich llegarán al balotaje en las elecciones y lograrán constituirse en "primera minoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados".

"La situación del país está difícil, pero lo primero que vamos a hacer con Patricia Bullrich es mandar una ley al Congreso con un presupuesto equilibrado para que no tenga déficit, para bajar el costo del Estado ajustando a la política; la política tiene que dar el ejemplo y tiene que ajustarse", señaló Petri en una conferencia de prensa que ofreció al llegar a la provincia de Neuquén, donde tiene previsto realizar un acto.

Sostuvo que "hay que apostar al sector privado, hay que apostar al desarrollo de las economías regionales" y "hay que quitarles el pie a todos los que quieren producir y que quieren invertir en este país".

"Probablemente entremos al balotaje, no sabemos con quién. Sea Massa o sea Milei, a los dos les vamos a ganar, sin lugar a dudas", manifestó el candidato.

Por otra parte, indicó que "Vaca Muerta es clave, un recurso estratégico no sólo para el desarrollo de Neuquén, sino de todo el país" y añadió que para el desarrollo de la formación geológica se necesita "estabilidad macroeconómica" y "seguridad jurídica"

"Nosotros estamos pensando en 'sanear' YPF. Lo que no podemos permitir es que YPF no esté saneada, como no podemos permitir que Aerolíneas Argentinas no esté saneada", dijo Petri y agregó que "el déficit operativo de Aerolíneas hay que bajarlo exponencialmente y sustancialmente porque lo terminamos pagando todos los argentinos".

El compañero de fórmula de Bullrich hoy estará también en General Roca, Río Negro, y más tarde regresará a Neuquén para realizar un cierre de campaña en el club Villa María de la capital provincial.

(Télam)