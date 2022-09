(Por Julio El Alí) Los principales referentes de los distintos espacios que conforman el frente oficialista y las alianzas opositoras se encuentran hoy divididos entre quienes apoyan la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), quienes las defienden y aquellos que no han definido aún su posición respecto de las elecciones 2023 y especulan con futuros acuerdos.

PASO, sí. PASO, no: esa es la cuestión que se adueña cada vez más del clima en los despachos de varios gobernadores que avanzan en sus provincias y bregan por esta idea en la Casa Rosada, donde no hay una postura definida porque dentro del propio Frente de Todos (FdT) hay variedad de posiciones sobre los comicios internos abiertos del próximo año.

A priori, los sectores del FDT coinciden en que la eliminación de las PASO provocaría un dolor de cabeza mayor a la oposición, que tiene más de una interna por distrito con el radicalismo y el PRO en plena disputa, aunque también hay varios dirigentes del kirchnerismo y del massismo que pugnan por competir en las urnas por gobernaciones o intendencias.

El presidente Alberto Fernández aportó su visión al respecto en una conferencia de prensa durante su gira por Estados Unidos, donde asistió la 77° Asamblea General de la ONU.

MIRÁ TAMBIÉN Contribución a la paz global y multilateralismo, ejes de la estrategia argentina para la Celac

"Es un debate que está abierto, pero no quiero opinar sobre esto porque estoy con mi cabeza puesta en otros problemas. No estoy pensando en las PASO ni en reelecciones ni en cuál es la coyuntura política y personal ni de mi espacio político. No tengo mucho más que agregar a lo que dijo Axel (Kicillof). Es un debate que se ha abierto, pero hay que ver cómo evoluciona", apuntó.

¿Qué había dicho Kicillof? Ante la creciente ola que los gobernadores intentan promover con el argumento de la situación económica y el gasto que significarían las PASO, el mandatario bonaerense había planteado que "es un debate que se está dando y que hay que escucharlo en detalle. Como no es un resorte de la Provincia, espero que lo hagan nuestros diputados nacionales".

Días atrás, Kicillof afirmó que "varios gobernadores lo plantearon en sus provincias. Nosotros, en Buenos Aires, hacemos las PASO del distrito con las nacionales. Así lo marca nuestra ley provincial. Por eso, es una discusión que se tiene que dar en el Congreso de la Nación. Recién ahí veríamos qué ocurriría si se diera una suspensión", consideró, y remarcó que "no puede ser una decisión independiente de la provincia de Buenos Aires".

A nivel provincial, en Salta y San Juan ya se definió suspenderlas y avanzan las negociaciones en Catamarca, Chubut y La Pampa para dar de baja las próximas PASO, mientras que los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Chaco también se manifestaron en contra de realizar las primarias abiertas en sus distritos y a nivel nacional.

MIRÁ TAMBIÉN Querella reclama que se avance sobre posibles autores intelectuales del ataque a la Vicepresidenta

En un acto junto al mandamás cordobés Juan Schiaretti, el gobernador santafesino Omar Perotti sorprendió al aseverar: "Sigo pensando lo mismo. Nunca estuve de acuerdo con las PASO. No es lo más pertinente para que los partidos definan sus candidaturas".

En esa misma línea, Schiaretti manifestó: "Si creyera que las PASO son una solución para el mejor funcionamiento democrático, ya las hubiéramos instrumentado en Córdoba, pero no las tenemos".

La senadora nacional y esposa de Schiaretti, Alejandra Vigo, había sido contundente desde sus redes sociales: "Desde que fueron creadas nos expresamos en contra por considerar que las PASO son un gastadero de plata y obliga a la gente a votar en una elección interna de un partido político al que no pertenece".

También a favor de eliminar las primarias se expresó el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, quien apuntó: "Las PASO han cumplido su ciclo, traen un desgaste muy grande a la sociedad, sobre todo, a quienes no quieren participar en la política".

"Hay que volver a las internas partidarias, a los frentes políticos, y los candidatos se deben definir dentro de cada espacio político", señaló Jalil en el acto por el 201° aniversario de la declaración de autonomía de la provincia.

A pesar de que en La Rioja no hay PASO locales, el mandatario riojano Ricardo Quintela planteó en la Rosada eliminarlas a nivel nacional porque se trata de "un gasto innecesario para las provincias".

"Esos recursos podrían usarse para el sector educativo, sanitario, de seguridad o para las obras que requiere La Rioja. Vemos que es un gasto que a las provincias les afecta muchísimo, por lo menos a la nuestra, y lo que queremos es eliminar las PASO e ir directamente a la elección general", expresó Quintela.

Ese sería el estandarte de la mayoría de los mandatarios provinciales a lo que se sumó el chaqueño Jorge Capitanich, quien motoriza los reclamos al Gobierno nacional de la Liga de Gobernadores, y además afirmó que "es un sinsentido destinarlos a una herramienta que necesita la oposición para potenciarse electoralmente", desde una mirada de estrategia política.

José Mayans, jefe de bloque de los senadores del FDT y cercano al gobernador formoseño Gildo Insfrán, señaló: "Ya hemos visto lo que pasa con las PASO, el gasto que representa tener dos elecciones en el país en el corto plazo".

A favor de abrir el debate en la cámara alta, agregó: "Hay muchos sectores políticos que no están de acuerdo con continuar con las PASO, y plantean que directamente se vaya al sistema anterior".

En Diputados, sin embargo, el legislador del Interbloque Federal Florencio Randazzo aclaró que no votará la suspensión de las elecciones primarias: "No cuenten con mi voto para cambiar reglas electorales", avisó.

En Chubut, ante el avance del gobernador Mariano Arcioni para suspender las primarias en esa provincia, quedaron al descubierto las diferencias en Juntos por el Cambio (JxC), que sumó un nuevo enfrentamiento entre el expresidente Mauricio Macri y el gobernador jujeño y titular de la UCR, Gerardo Morales.

"Como futbolero, que te cambien las reglas en el medio del partido, no existe. Es la demostración de la pequeñez, de la falta de visión, de adonde va a ir la Argentina", dijo Macri, quien apuntó contra el jujeño al aseverar que "en Chubut hay sectores que les molesta la participación ciudadana, por lo que no se puede ser cómplice de este retroceso, menos quienes desde JxC decidimos defender la democracia y la participación".

En respuesta, el gobernador de Jujuy le pidió que "ordene un poquito a su gente –el PRO de Chubut está liderado por el senador Ignacio Torres-, que es bastante violenta con el radicalismo".

Luego del cortocircuito entre JxC y la UCR, Morales fijó una nueva postura: "Tenemos que estar atentos porque el kirchnerismo sabe que le llegó la hora y está dando manotazos de ahogado. Y es por eso que quieren cambiar las reglas de juego y esa es la razón por la que ahora quieren suspender las PASO".

A pesar del reclamo de los gobernadores peronistas, el Gobierno nacional envió dos señales a favor de concretar las primarias.

En la presentación del informe en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, indicó: "No tengo ningún proyecto en el Poder Ejecutivo que lleve adelante la eliminación de las PASO".

En tanto, en el Presupuesto 2023, el ministro de Economía, Sergio Massa, calculó que el proceso electoral 2023 demandará $55 mil millones, teniendo en cuenta las PASO y un posible balotaje. Las primarias abiertas representan el 40 por ciento del total presupuestado, por lo que demandarían, como mínimo, más de $22 millones. (Télam)