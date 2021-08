(Por Juliana Ricaldoni) El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, pidió el "apoyo" del electorado al Frente de Todos (FdT) en las próximas elecciones legislativas para "poder seguir mejorando las condiciones de vida a través de un Estado presente e inclusivo" y reafirmó que el "compromiso" de ese espacio "no es con los especuladores, con los sectores concentrados o los que tienen privilegios, sino con la mayoría de la sociedad".

En una entrevista con Télam, Costa dijo que la pandemia de coronavirus "cambió algunas de las prioridades" con que asumió el Gobierno provincial, pero no los objetivos "que son generar una rápida recuperación de nuestra producción y trabajo".

Destacó que el gobernador Axel Kicillof tiene el foco puesto en "desarrollar políticas que prioricen la producción, el trabajo y a los sectores más golpeados por la pandemia", expuso que lo peor de la crisis "está quedando atrás" y enfatizó que el Gobierno "siempre cuidó a la población".

- ¿Qué se pone en juego en estas elecciones legislativas?

- La ciudadanía y, particularmente, la sociedad bonaerense va a tener que definir un modelo de país y un tipo de proyecto. El Frente de Todos demuestra que prioriza el cuidado de la gente y la recuperación de la economía, que venía muy deteriorada por políticas que destruyeron parte importante del aparato productivo y generó la pérdida de miles de puestos de trabajo. La pandemia distorsiona todo, porque el daño fue enorme. Pero queda claro qué se pone en juego en esta elección: nuestro espacio encarna el cuidado de la salud, mientras la oposición se dedicó a boicotear la campaña de cuidados, poniendo palos en la rueda y buscando sacar rédito político en marco de una situación tan trágica.

- ¿Cómo analiza el desarrollo de la campaña hasta el momento?

- Un sector de la oposición trata de confundir a la gente sobre el impacto de una pandemia en lo económico, lo social y en materia de salud. Si no hubiera sido por las políticas públicas que se desplegaron a nivel nacional y provincial, el resultado en términos de vida, en lo económico y social hubiera sido peor. Es muy difícil discutir sobre cosas que no pasaron y tratar de presentar de una manera madura el debate público de cómo se gestionó la pandemia porque gran parte de la estrategia de la oposición es impedir que haya un debate serio, con propuestas propositivas. Todo apunta a generar indignación o desconcierto en la población para sacar ventaja. Sin embargo, desde el Gobierno nacional y el provincial hay claridad en cuanto a no entrar en esas provocaciones, teniendo un diálogo franco de cara a la sociedad y planteando aciertos y errores. No hay manual que indique cómo gestionar una pandemia, pero siempre se tomaron decisiones buscando lo mejor para la sociedad.

- ¿Por qué es necesario para el Gobernador que en la Legislatura haya más representantes del peronismo?

- Lo que refleja la composición de la Legislatura es la posibilidad de llevar adelante un programa de políticas públicas que refleje las expectativas de la sociedad respecto del Estado y el tipo de medidas que se necesitan para lograr un desarrollo en la provincia. En el Senado es desfavorable para nuestro espacio y muchas veces la oposición no acompaña nuestras propuestas. Eso dificulta llevar adelante iniciativas o programas para cumplir con nuestros objetivos. El gobernador Kicillof está convencido de que hay que desarrollar políticas que prioricen la producción, el trabajo y a los sectores más golpeados por la pandemia. Si la Legislatura no acompaña, perjudica a gran parte de la sociedad.

- ¿Cómo evalúa el accionar del Gobierno provincial en el manejo de la pandemia?

-Gestionó con responsabilidad y mucho compromiso. La pandemia llegó en un momento donde la provincia y el país estaban inmersos en una de las crisis más grandes de la historia producto de las políticas de Macri y Vidal. El daño económico y social fue muy grande. Manejar la pandemia en ese marco, con incertidumbre y dificultades, requería de un Estado presente y consciente de las necesidades y prioridades. Los gobiernos (nacional y provincial) tuvieron un desempeño que fue el mejor posible dadas las circunstancias. Si observamos experiencias de otros países donde no fue la prioridad cuidar la vida ni a los sectores económicos más afectados, hubo resultados muy negativos.

- ¿Qué cree que tendrá en cuenta la ciudadanía a la hora de votar?

- Es muy difícil saberlo. Creo que se sabrá que desde el Gobierno se hizo todo lo posible para cuidar a la gente, reducir el impacto de la pandemia y aliviar lo que significó el Covid-19 para amplios sectores productivos. En ese sentido, tenemos tranquilidad.

- ¿Cómo encarará el Gobierno provincial este segundo tramo de gestión?

- La pandemia cambió algunas de las prioridades que traíamos, pero no los objetivos: generar una rápida recuperación de la producción y el trabajo. La pandemia implicó priorizar fortalecer el sistema de salud, tener políticas de contención a los sectores más golpeados. A medida que se termine este período extraordinario, toda la mirada estará puesta en generar incentivos para que la recuperación de la producción y del trabajo sea lo más rápido posible.

- ¿Qué medidas se adoptan desde el Ministerio de Producción para ayudar a la recuperación?

- Desarrollamos herramientas de apoyo a los sectores más golpeados por la pandemia, como el turismo y la cultura, desde beneficios tributarios a financiamiento en condiciones convenientes. Lanzamos un fondo de 1.500 millones para subsidiar los establecimientos del turismo, distribuimos un fondo de 2000 mil millones para pymes, cooperativas y monotributistas para gastronomía y comercios minoristas que vieron reducidas sus ventas. Una batería de políticas para contener el impacto de la pandemia y garantizar una rápida recuperación. Esperamos ver una economía que responda y en gran parte la estamos viendo. En la medida que mejoró la situación epidemiológica, la industria respondió muy bien. Estamos en niveles de producción en la provincia por arriba de 2020 y 2019 y, en algunos sectores, mejor que en 2018. Eso habla de un entramado productivo que cuando tiene la posibilidad de ir funcionando de manera normal, muestra capacidad de reacción. Confiamos que esto mejorará en los próximos meses y nos muestra un panorama bastante optimista.

- ¿Qué ayuda se brinda a los comercios?

- Un programa de subsidio directo, con entrega de hasta 150 mil pesos, según el rubro y la actividad, para que puedan hacer frente a los gastos e inversiones más urgentes; beneficios tributarios para reducir el peso de los impuestos para actividades que fueron golpeadas y programas de financiamiento. Impulsamos descuentos en comercios con el Banco Provincia para incentivar demanda y con el programa Compra Más Cerca, a partir de una canasta que los comercios minoristas ofrecen a precios razonables. Son incentivos provinciales que se complementan con programas nacionales como Precios Cuidados y Ahora 12.

- ¿El repunte del turismo observado en las últimas vacaciones de invierno y fines de semana largos avizoran un pronóstico optimista para el sector?

-Sí. En todos los municipios turísticos bonaerenses tuvimos afluencia de turistas en vacaciones de invierno y findes largos que marcan la punta de una temporada de verano excelente. Esperamos tener el mejor verano de los últimos años.

- ¿Por qué la gente debería renovar su voto de confianza en el FdT?

-Porque en el peor momento de la historia argentina y de la provincia quedó claro que el compromiso del FdT es con la gente; no es con los especuladores, con los sectores concentrados o los que tienen privilegios, sino con la mayoría de la sociedad. Somos el espacio que trae un proyecto centrado en la producción y el trabajo. Al salir de la pandemia, retomaremos lo que vinimos a hacer. Necesitamos del apoyo para poder seguir mejorando las condiciones de vida de la sociedad a través de un Estado presente e inclusivo para los bonaerenses. (Télam)