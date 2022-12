Organizaciones sociales agrupadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) llevaron a cabo hoy una jornada de asambleas en los alrededores del Obelisco pese a que el Gobierno nacional comenzó a pagar el último mes del programa Potenciar Trabajo en medio de la polémica por las desvinculaciones de beneficiarios. En ese marco, el líder del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, se presentó en el juzgado de Julián Ercolini en Comodoro Py junto a los trabajadores de la economía popular que no cobraron. "Ercolini es el que estuvo en Lago Escondido con los tipos de Clarín y otros jueces, que está más sucio que una papa, el juez que truchó facturas y que decide sobre la vida de millones de personas. Hoy vinimos con algunas de las personas que no cobraron su sueldo porque una ministra del poder ejecutivo acobardada por el lawfare, y por los jueces de la mafia decidió darle de baja el Salario Social Complementario del Potenciar Trabajo a dos mil personas", afirmó Grabois. Según explicó el espacio, la causa por la cual fueron dados de baja esos programas fue la compra de dólares, acción que no es incompatible ni está prohibida por ninguna normativa del programa

"Aún así, no se trata de personas ricas. La mayoría de los casos son compra o consumos en dólares muy pequeños, por suscripción en plataformas como Netflix o Spotify, descarga de aplicaciones, o compra de dólar ahorro para adquirir medicamentos", explicaron. Tras presentar el escrito, Gabrois expresó: "Si van a investigar, que investiguen también las irregularidades de no haberle pagado a quienes les correspondía y no violaron ninguna ley. Es mucho más irregular sacarle a alguien que no cometió ningún delito y que necesita ese salario para vivir y le corresponde. Resolvamos esto porque la gente necesita cobrar, pagar el alquiler y vivir". "Se anunció que mañana se pagará el Salario Social Complementario, hoy llamado Potenciar Trabajo. Este derecho lo conquistamos hace 6 años en la calle y nunca lo vamos a resignar

Por eso sigue firme nuestra Jornada Nacional para ratificar este derecho y no permitir bajas arbitrarias de este programa de trabajo", explicaron desde la UTEP en un comunicado. Entre los reclamos, desde las organizaciones piqueteras conducidas por Estaban "Gringo" Castro exigen "el aguinaldo para el sector y que no desvinculen nuestro salario del Mínimo, Vital y Móvil que nos permite tener un piso mínimo garantizado". Además, expresaron que la movilización está presente "en las calles de todo el país para reafirmar que no puede haber ajuste con los y las de abajo". MC/MG/AMR NA