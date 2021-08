(Agrega declaraciones del exsenador Eugenio Artaza y del diputado provincial Martín Barrionuevo)

El diputado provincial de Corrientes Miguel Arias fue herido hoy de un disparo de arma de fuego tras ser atacado por una persona mientras participaba de un acto de cierre de campaña del peronismo en una localidad cercana a Paso de los Libres, informaron fuentes médicas a Télam.

"La policía reportó el traslado y vamos a evaluar el grado de la lesión", le dijo a esta agencia el director del hospital San José de Paso de los Libres, Jorge Ferreira Dame, al confirmar el caso.

El paciente fue derivado esta noche a ese centro de salud, ubicado a 55 kilómetros de la localidad de Tapebicuá, donde se produjo el ataque.

MIRÁ TAMBIÉN Schiaretti: Para mí es importante que nuestros candidatos entren al Congreso de la Nación

Arias, integrante del bloque justicialista de la Cámara de Diputados provincial, según precisaron fuentes locales, fue atacado con un arma de fuego calibre 22 por una persona cuya identidad no fue proporcionada inicialmente.

Arias habría recibido el balazo en el abdomen y su estado sería delicado.

De acuerdo con la reconstrucción de las mismas fuentes, el hecho se produjo mientras el legislador compartía un acto de cierre de campaña junto al intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, y candidatos locales que el domingo participarán de las elecciones para autoridades municipales y provinciales.

El gobernador correntino, Gustavo Valdés, fue informado del ataque esta noche mientras daba su discurso de cierre de campaña y al finalizar expresó su repudio a través de las redes sociales.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente se presentó ante la Justicia y propuso donar la mitad de su sueldo al Malbrán

"Repudio enérgicamente el ataque que sufrió el diputado provincial Miguel Arias en Tapebicuá. En una sociedad democrática, la violencia NUNCA es una opción. Todo el @CorrientesGob está trabajando en el hecho y a disposición tanto del legislador como de su familia", escribió el mandatario en su cuenta @GustavoValdesOk.

"Sin información oficial y sin esclarecimiento hacemos responsable de este hecho al gobernador Gustavo Valdés", dijo por su parte el diputado nacional del Frente de Todos José Ruiz Aragón en declaraciones a Télam.

"Como oposición en la provincia de Corrientes estamos cansados de que en tiempos de campaña se ejerza la autoridad con violencia", expresó el legislador. Y subrayó: "Si no se esclarece este acto de brutal violencia política nos vemos en la obligación de pensar que el Gobierno apaña estos hechos".

Asimismo, Aragón indicó que en el momento en que se produjo la agresión pasaba por el lugar del acto justicialista una caravana del radicalismo, que es oficialismo en la comuna de Tapebicuá.

El ataque también motivó el repudio del exsenador nacional por Corrientes, Eugenio "Nito" Artaza, quien transmitió su "solidaridad con la familia del diputado Arias" y exigió que el episodio "se esclarezca urgentemente mediante la Justicia".

"Estamos viviendo un tiempo electoral y sabemos que lo peor que nos podría pasar es una violencia política, por eso necesitamos el esclarecimiento lo más rápidamente posible", exhortó Artaza en declaraciones a Télam Radio.

Luego se dirigió en particular a "la Justicia provincial", a la que le exigió que se esclarezca el episodio ya que, subrayó, "no podemos estar solamente con los trascendidos que había algunas diferencias entre los cierres de actos de opositores y oficialismos, sino que es necesario que lo aclare la Justicia, si fue un hecho particular o un acto de violencia política, que sería muy grave".

Por su parte, el senador provincial y candidato a vicegobernador por el Frente de Todos Martín Barrionuevo, definió lo ocurrido como "una noche oscura en Corrientes, una noche que pensamos que ya se había terminado en la Argentina" y manifestó estar "golpeado por la situación".

"Es inaceptable, inadmisible", remarcó Barrionuevo en diálogo con Télam Radio, y luego afirmó que al diputado Arias "le tiraron un tiro desde lejos", tras lo cual reclamó "el esclarecimiento del hecho lo antes posible".

Por otra parte, el legislador peronista denunció que "no había ni siquiera ambulancia en Tapebicuá" para trasladar al hospital al diputado Arias, y por último insistió con el reclamo de que la investigación del hecho "se resuelva cuanto antes y que se conozca cómo fue, qué pasó y cuáles fueron las motivaciones, si hubo un ideólogo de esto". (Télam)