El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, marcó hoy la necesidad de "mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores" y reconoció que ese es un "debate interno" en el Frente de Todos (FdT).

Correa, en diálogo con AM 530, se refirió al índice de precios al consumidor de febrero, que subió 6,6%, impulsado por alimentos y bebidas, y dijo que "es ilógico que un país productor de alimentos hoy el pueblo trabajador no pueda acceder a algo que ya tuvimos".

"Hace unos pocos años teníamos el mejor salario de Latinoamérica", remarcó y sostuvo que "hay una pelea más de fondo que es la redistribución de la riqueza".

El funcionario recordó que "este año se cumplen 20 años de que Néstor Kirchner nos devolvió las paritarias, allí no solamente que impera esta cuestión de la negociación de las partes en pos de mejorar los salarios sino que también inserta una suma fija; si no se llegaba a un acuerdo, se podía abonar en cuotas", comentó y agregó que por ese motivo "no es contradictoria la suma fija, el bono y la paritaria".

Para el funcionario, es necesario "que el Estado nacional entienda esa lógica y que, para pegar un salto, necesitamos mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, y este es un debate interno".

"Entendemos que hay que mejorar el salto y también por una cuestión electoral, nosotros queremos ganar las elecciones y para eso necesitamos mejorar el poder adquisitivo de nuestro pueblo y que, en esta trampa que nos dejó el FMI y macrismo, no entremos y salgamos por arriba", aseveró. (Télam)