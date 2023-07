El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, dijo hoy que "sobran motivos" para acompañar la fórmula presidencial de Unión por la Patria (UxP) encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi, ya que, definió, el objetivo es que "la extrema derecha no vuelva a conducir".

"Prefiero las contradicciones del frente nacional y no las certezas de la derecha y de la ultraderecha que tenemos hoy instalada en el país", resaltó el ministro bonaerense en declaraciones a la emisora AM 750.

Y agregó: "Me sobran motivos para acompañar y militar esta fórmula Sergio Massa- Agustín Rossi. Unión por la Patria nos hace ver el objetivo final, si no hay objetivos no hay estrategias".

En el mismo sentido, remarcó: "El objetivo es que la extrema derecha no vuelva a conducir".

El funcionario se refirió luego a las características históricas del peronismo y a la constitución de UxP como frente electoral, y en ese sentido planteó: "Hay que tener en cuenta que somos un movimiento, en un frente".

En paralelo, valoró que en el kirchnerismo se está produciendo "un recambio generacional" protagonizado por "Máximo (Kirchner), Axel Kicillof y (Eduardo) 'Wado' de Pedro".

Sobre el rol de Cristina Kirchner en la definición de las candidaturas, Correa opinó que la exmandataria y actual Vicepresidenta "evaluó todo lo posible para tener una fórmula que pueda retener y ganar con Unión por la Patria".

Al referirse a la fórmula Massa-Rossi, el ministro provincial destacó que el titular del Palacio de Hacienda "hace cuatro años que está" en la coalición electoral conformado en 2019 como Frente de Todos.

"Cristina Kirchner decidió que Massa sea piloto de tormenta cuando estábamos en pleno golpe financiero y ahora decidió que encabece la fórmula. Esto hay que evaluarlo. La derecha no tiene que volver porque sería nefasto para todo el pueblo", puntualizó.

Al ser consultado sobre la participación de la Vicepresidenta en la campaña electoral de UxP, un tema instalado por Máximo Kirchner durante su reciente discurso en Hurlingham, Correa respondió que Cristina Kirchner "va a tener protagonismo en la campaña".

"Así como está yendo todos los días al Senado y tiene una incidencia profunda en el frente, también lo hará y va a tener protagonismo en la campaña", subrayó.

También hizo referencia a la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof buscará su reelección.

"El gobernador tiene aceitado el vínculo directo con el pueblo, ir a los 135 distritos. Estamos buscando hacer una campaña compañero-compañera, vecino con vecina, interpelar al pueblo desde el llano, no desde una superestructura", confió.

Asimismo, dijo que el Renault Clio de Carlos 'Carli' Bianco con el que Kicillof hizo su campaña en 2019 "hay que transformarlo en un colectivo horizontal, en el que podamos abrazar todas las expresiones del pueblo bonaerense tan diverso, y que sea una campaña con matices muy fuertes desde el territorio".

"Hay que darle la visita constante y permanente a los 135 distritos, abrazando a todos los sectores, algo que ya Axel Kicillof lo viene haciendo y se profundizará en le marco de la campaña", adelantó.

(Télam)