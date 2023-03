El expresidente ecuatoriano Rafael Correa aseguró hoy que "el estatus a nivel de derechos de María (de los Ángeles) Duarte (Pesantes)", exministra en varias carteras durante sus tres mandatos al frente de Ecuador, "era de absoluta legalidad" porque había recibido el "asilo político de la República Argentina".

Correa asistió esta tarde al encuentro que el presidente Alberto Fernández realizó en el Salón de Pueblos Originarios de Casa Rosada con integrantes del Grupo de Puebla.

En diálogo con periodistas acreditados en Casa de Gobierno, el exmandatario rechazó las acusaciones que el actual canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, hizo contra diplomáticos argentinos, a quienes responsabilizó por la salida de Duarte Pesantes de la embajada argentina en Quito.

"Como expresidente, es una ridiculez del Gobierno ecuatoriano, tratando de ocultar su propia ineptitud", replicó Correa al referirse al abandono de la residencia de la embajada argentina por parte de su exministra y su posterior aparición en Caracas, Venezuela.

Y sobre el mismo episodio, remarcó: "No ha habido ninguna fuga. El estatus a nivel de derechos de María (de los Ángeles) Duarte (Pesantes) era de absoluta legalidad porque había recibido el asilo político de la República Argentina".

"De acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, Ecuador tenía la obligación de dar el salvoconducto. Ecuador tenía poco menos como rehén, en la embajada, a María Duarte", prosiguió el exmandatario ecuatoriano, que gobernó su país entre 2007 y 2017, entonces al mando de la llamada Revolución Ciudadana.

Y amplió: "Ella (por Duarte Pesantes) ha salido por sus propios medios, sin conocimiento de embajador (Gabriel Fuks), cuando tenía guardia policial, pero esos pobres policías no tenían ni para gasolina, ni baterías ni comunicaciones".

"Lo que hacen, para ocultar su ineptitud, además de su maldad y su rompimiento del derecho interamericano, es expulsar al embajador de allá. Les pido mil disculpas, es una ridiculez enorme", completó.

En diciembre de 2022, la Argentina decidió -en ejercicio del derecho que le otorga la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y de acuerdo a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos- conceder el asilo diplomático solicitado por María de los Ángeles Duarte Pesantes, quien desde el 12 de agosto de 2020 permanecía alojada en la residencia oficial argentina en Quito en carácter de huésped por razones humanitarias, junto con su hijo de padre argentino.

En otro orden, Correa consideró que pese a que "algunos dicen que se ha superado el dilema derecha-izquierda" esa dicotomía, resaltó, "está más vigente que nunca".

"Vivimos bajo el imperio del capital, ser anticapitalista es poco menos que ser un criminal. Se ha tomado el derecho público con la OMC (Organización Mundial del Comercio)", denunció, y añadió que en este momento del mundo "la lucha por una supremacía del ser humano sobre el capital" está "más vigente que nunca".

Además, manifestó que el Foro Mundial de los Derechos Humanos (FMDH 2023) que se realiza en Buenos Aires, del que participará como uno de los invitados internacionales, "es un evento tremendamente importante" a nivel mundial, ya que "esa es la lucha, por los verdaderos derechos humanos", puntualizó.

Y recordó el "artículo 25 de Naciones Unidas" para advertir que América Latina "todavía no ha logrado para su población garantizar" lo que esa normativa protege, por lo que en esta región del mundo, dijo, "no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de nada".

Correa se refirió también al encuentro internacional organizado por el Grupo Puebla sobre "Voluntad popular y democracia", que mañana incluirá varias mesas de debate para finalizar con un discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Mañana vamos a hablar de 'lawfare', que es la nueva arma de esta derecha fascista y no tan fascista, porque otra derecha que se cree más liberal, más democrática, permite estas cosas hasta que pasen los peligros para el sistema y ahí sí, tal vez, critican este fascismo", analizó el exjefe de Estado de Ecuador que se estableció en Bélgica por razones asociadas a ese fenómeno.

Para Correa, el 'lafware' (guerra jurídica) es un "arma para lograr, por medio de la manipulación jurídica, del abuso y de la destrucción del derecho, lo que no logran en las urnas, y esto tiene que terminarse si queremos nuevamente tener una verdadera democracia".

"De mañana hablaremos de ello y de tarde tendremos un homenaje de solidaridad, de cariño, de gratitud, de admiración, hacia (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner), sobre todo después del atentado que recibió en septiembre del año pasado y está viva poco menos que por milagro", adelantó. (Télam)