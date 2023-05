La senadora nacional del Frente de Todos (FdT) por Catamarca Lucía Corpacci convocó a mantener "la unidad del peronismo" con el propósito de "defender la democracia y al país", al asumir la titularidad del PJ en la provincia.

"A mí, no me van a encontrar nunca dividiendo compañeros. Me encontrarán siempre sumando. Mi lugar es ése. Respeto a todos y construyo con todos. Voy a estar siempre con toda la gente que quiere una Catamarca mejor. Vamos adelante. Lo importante es la unidad del peronismo”, señaló Corpacci durante un acto realizado anoche en las instalaciones del Predio del Centro de Empleados de Comercio en la localidad catamarqueña de Fray Mamerto Esquiú.

En esta línea, la flamante presidenta del PJ catamarqueño instó "a interpelar a la sociedad" al considerar que el peronismo “necesita que cada militante esté en su lugar para decirle a la gente qué es lo que puede venir" si en las elecciones de este año se imponen algún espacio de la oposición.

“Llamo a la reflexión a todos. Confío en que vamos a estar todos juntos, no concibo de otra manera. Tenemos que salir a defender la democracia y nuestro país”, subrayó Corpacci.

