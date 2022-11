La senadora del Frente de Todos (FdT) Lucía Corpacci manifestó hoy su "preocupación" por el fallo del máximo tribunal que revocó la designación del legislador oficialista Martín Doñate como representante de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura y sostuvo que no se puede permitir "el avasallamiento del Congreso de la Nación".

"Esto no es una cuestión de un espacio político. No podemos permitir el avasallamiento del Congreso de la Nación donde están sentados los representantes de todos los espacios políticos y de todas las provincias. Todos la debemos defender porque se atenta contra la democracia", afirmó la legisladora en declaraciones a El Destape Radio.

La Corte Suprema de Justicia revocó ayer el decreto parlamentario que designó a Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura por entender que esa banca correspondía al representante que había designado el PRO, Luis Juez.

La resolución lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

MIRÁ TAMBIÉN Para Di Tullio, la Corte entró por la ventana del Congreso y le quitó atribuciones

"Lo de ayer es inadmisible. Estamos preocupados muchos senadores y senadoras por la decisión de la Corte", aseguró Corpacci.

En ese sentido, advirtió que se trata de "la intromisión del Poder Judicial en el Legislativo" en un país donde "la independencia de poderes se rige por la Constitución".

"La vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) no tiene nada que ver. Cuando un senador o senadora le dice que quiere armar un bloque, no tiene otra opción. Ella no arma ni desarma los bloques. Querer ponerla a Cristina en esto tiene una intencionalidad", apuntó.

Además, recordó que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, "a través de un fallo a medida, es también presidente del Consejo de la Magistratura".

MIRÁ TAMBIÉN Organizaciones rurales realizarán el primer Congreso Nacional por la Tierra

"Hay un conflicto de intereses que en cualquier otro ámbito seria evidente y después acá no pasa nada", concluyó. (Télam)