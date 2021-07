El presidente del Comité Nacional de la UCR y diputado nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, le envió una carta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la cual advierte que las restricciones al ingreso de argentinos desde el exterior "llevará a una tragedia humana".

"El cierre o restricción del ingreso de nuestros compatriotas al país en una medida que ya ha fracasado y que nos llevará a una tragedia humana por una simple especulación", aseguró el diputado nacional sobre la reducción del cupo de pasajeros por día que pueden ingresar al país a través de los aeropuertos internacionales.

El ex gobernador de Mendoza opinó que la medida de reducción de vuelos para contener la penetración de la variante Delta de coronavirus es "innecesaria y, a la vez, autoritaria". En este sentido, consideró que "no hay explicación coherente para sustentar esta medida", y consideró que "un Estado presente y eficaz podría y debería poder hacer un seguimiento de los pasajeros argentinos o extranjeros que ingresen a nuestro país mientras atravesamos esta pandemia".

"Nuestros compatriotas están desamparados, gastando un dinero que no tienen o que forma parte de sus ahorros. Todo en dólares. Todo sin estar en sus planes. Un gobierno de todos no los puede excluir ni estigmatizar. Entiendo que todos los pasajeros que ingresan a nuestro país deben presentar un PCR negativo realizado con 72 horas de antelación, un hisopado en el mismo aeropuerto y demás controles implementados", apuntó.

"Eso es controlar de manera adecuada. Si esto no alcanza, me gustaría conocer en qué han fallado los controles que se deberían implementar para la constitucional libre circulación de los argentinos", agregó Cornejo.

Según afirmó, "los argentinos que se encuentran en el exterior no son necesariamente turistas, no son ricos que pueden viajar y vienen a contagiar a los que no pueden hacerlo". "Son ciudadanos que han viajado gracias a su esfuerzo personal, son trabajadores, son estudiantes, son profesionales. Sea cual fuere el caso, son argentinos que tienen el derecho de regresar al país", resaltó.

Pese a los dichos de Cornejo, según precisaron desde la Dirección de Migraciones, la enorme mayoría de los varados, que se calculan en 14.000, son ciudadanos argentinos que viajaron al exterior en plena pandemia con fines turísticos.

De acuerdo a la directora nacional de Migraciones, cada uno de los pasajeros que abordó un avión para viajar al exterior debió firmar previamente una declaración jurada en la cual se hacía responsable de que estaba saliendo del país en medio de una pandemia, y que a raíz de la emergencia sanitaria el Estado se reservaba el derecho a adoptar alguna medida de restricción a los vuelos. En la declaración jurada, además, se consignaba que en caso de que una eventualidad de esa naturaleza pudiera ocurrir, postergando el regreso al país, el pasajero se haría cargo de todos los gastos económicos que conllevara una permanencia más prolongada de la prevista. SH/PS/OM NA