El candidato radical a gobernador por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, aseguró hoy que espera "que esta elección les sirva a los mendocinos para elegir un buen gobierno en un contexto nacional que puede ser turbulento en la primera parte pero que debe ser de crecimiento luego". El dirigente de Juntos por el Cambio indicó que "la Argentina tiene que cambiar su orientación económica", ya que los instrumentos en esa área "son muy relevantes en todas las provincias". "Esperemos que ese cambio de orientación económica a nivel nacional va a repercutir bien en Mendoza", expresó el ex mandatario provincial en declaraciones a la prensa tras emitir su voto. Mendoza elige a su gobernador para los próximos cuatro años en una disputa interna entre Cornejo y el ex PRO Omar De Marchi (Unión Mendocina), jornada en la que también se definen 19 senadores y 24 diputados provinciales. El candidato radical también se refirió a la dureza con la que se vivió la campaña electoral en la jurisdicción y remarcó: "Fue negativa, con muchos agravios. Hay que dejarla de lado. Nosotros hemos tratado de no caer en eso". Por otra parte aclaró que la candidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, "va a venir" a la provincia para acompañarlos. Consultado por las últimas declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en su reaparición pública de este sábado, Cornejo consideró: "Debiera ser en estas elecciones una vuelta de hoja, porque su pensamiento nos ha retrasado, nos ha empobrecido

La Argentina tiene que rechazar ese mensaje demagogo y populista

No es buena consejera para la Argentina y creo que es un proceso que ya se va agotando". LD/GAM NA