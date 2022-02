El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) del Escuadrón de Infantería de la policía de San Rafael y la municipalidad, denominado "Ocampos y Acumuladas", continuó hoy con dos testimonios en el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza.

En la audiencia, que comenzó cerca de las 9 y se extendió hasta las 12.30, el Tribunal integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Gretel Diamante y María Carolina Pereira escuchó las grabaciones de dos testigos, ofrecidos como pruebas por la fiscalía, quienes declararon en anteriores juicios de lesa humanidad.

En primera instancia se escuchó la grabación con el testimonio de Raúl Pérez Fernández, testigo-víctima oriundo de Chile, quien declaró en otro juicio en 2015 y fue detenido, torturado y trasladado a diferentes exCCD de Mendoza entre 1979 y 1983.

En aquella oportunidad, Pérez Fernández, entre varios puntos declaró: "Me detuvieron cuando iba a mi trabajo, yo era albañil, me subieron a una camioneta y me pusieron boca abajo atado de manos y me llevaron a un lugar con piso de ripio, luego supe que era el 'D2'", en alusión al exCCD ubicado en el Palacio Policial, en la capital provincial.

"Estuve 51 días en ese lugar, me pegaron y me picanearon varias veces, entre esos torturadores después pude reconocer a los ex policías Oyarzabal y Scachi", concluyó Pérez Fernández.

En este juicio denominado "Ocampos y acumulados" se juzga a seis exmilitares y expolicías por los delitos de privaciones ilegales de libertad, tormentos y homicidios cometidos días antes y durante la última dictadura cívico- militar en perjuicio de 25 víctimas, en la ciudad de San Rafael, ubicada a 230 kilómetros de la capital provincial.

Luego, en segundo turno, se escuchó la grabación del testimonio de Mario Agustín Lemos, quien fue soldado conscripto en "Campo Los Andes", en la localidad mendocina de Tunuyán y fue trasladado a fines del 75 a la ciudad de San Rafael.

Lemos participó como custodio en diferentes operativos que estaban a cargo, entre otros, el exteniente Aníbal Guevara, quien es uno de los imputados en este juicio.

"Fui custodio de varios operativos en la ciudad de San Rafael, con varios compañeros del Escuadrón al que pertenecía; en uno de los procedimientos nos ordenaron ir la calle Ortiz, de esa ciudad y allí detienen a Francisco Tripiana", dijo aquella vez Lemos, en un tramo de su testimonio.

En ese sentido, Lemos siguió: "Ahí lo llevan a la dependencia policial 33 o 34, no recuerdo bien, yo custodié su celda dos o tres días, después lo llevaron a otro lugar, no lo vi más".

Los imputados de este juicio son los exmiembros de la Policía de Mendoza, Oscar Raúl Pérez; Norberto Ernesto Mercado; Luis Di Filippo; Mario Guillermo Ocampo, quien fue el segundo jefe de la Compañía de Montaña VIII y estuvo prófugo entre 2012 y 2019; Luis Ricardo Rizo Avellaneda, quien fue jefe de la sección Inteligencia del Ejército en San Rafael, y el mencionado Guevara.

Entre las víctimas están Orlando Flores, Nilo Torrejón y los hermanos Ramón y Roberto Rosales, además de Francisco Tripiana, Pascual Sandoval y Roberto Osorio, estos tres últimos permanecen desaparecidos.

El tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo 2 marzo, jornada en la que se retomarán las audiencias. (Télam)