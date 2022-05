La Cámara de Diputados continuará mañana con el análisis del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por el oficialismo, que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento.

De esta manera, la Cámara baja retomará desde las 12 el debate en torno a la reforma en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo, y de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade, ambos del Frente de Todos (FdT), con exposiciones de invitados del ámbito académico y judicial.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que en el Senado contó con el respaldo del oficialismo y bloques provinciales, busca dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces.

El proyecto busca elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales en el seno del organismo, que sesionarán en el interior del país periódicamente.

La iniciativa cuenta con el rechazo del arco opositor y, al igual que ocurrió en el Senado, Juntos por el Cambio (JxC) analiza si votará en contra o bien presentará un dictamen de minoría.

Desde el oficialismo, Pérez Araujo defendió la reforma y sostuvo que desde JxC "no quieren tocar nada, no quieren mover un lápiz de lugar el Comodoro Py, no quieren tocar la Corte", aunque consideró que es posible avanzar con las modificaciones.

"O nos ponemos en serio a dar algunas batallas, siempre con el ímpetu y la esperanza de ganarlas, o nos quedamos mirando cómo ellos van preparando el terreno", advirtió el legislador este domingo, al sostener que el FdT "no puede por sí sólo ratificar el proyecto que viene del Senado".

En ese sentido, Pérez Araujo afirmó que el oficialismo está "dialogando, revisando proyectos de otros diputados para ver si podemos encontrar una salida a esta ilegalidad en que nos ha metido la Corte. Ese es el camino para aquellos temas que afectan a los argentinos".

Fuentes parlamentarias admitieron que, entre los proyectos que analiza el oficialismo, se encuentra una propuesta impulsada por la diputada del Interbloque Federal Graciela Camaño, que si bien no está de acuerdo con el proyecto sancionado por el Senado, coincide con el FdT en que el presidente de la Corte Suprema no debe ser quien encabece también el Consejo de la Magistratura.

Desde JxC, en tanto, el diputado del PRO Pablo Tonelli adelantó el rechazo de ese espacio opositor a la media sanción del Senado, al afirmar: "La presidencia del Consejo es indiscutible. Rechazamos el proyecto que votó el Senado".

"Vamos a analizar qué postura tomamos", aseguró a Télam el legislador, integrante además del Consejo de la Magistratura.

