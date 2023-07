La comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos), continuará la semana próxima con el análisis del fallo de la Corte Suprema por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de exfuncionarios nacionales y fiscales de Estado de diferentes provincias.

Las audiencias se retomarán el martes próximo a las 13 con la presencia de la presidenta del Banco Nación y exsecretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, y el Procurador General de la Ciudad, Gabriel María Astarloa.

También asistirán el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, y por las provincias concurrirán Fiscales de Estado de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Santa Cruz.

Se trata de la segunda reunión de la comisión para investigar si los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno nacional.

La citación de estos funcionarios fue resuelta en la última reunión de la la comisión, donde se dispuso además citar a Rogelio Frigerio, ministro del Interior del Gobierno de Mauricio Macri, que será convocado después de las elecciones generales del 22 de octubre, y que, además, se realice una huella de voz de Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

Si bien había sido citado también para ese día Maqueda, el magistrado no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan "provisionalmente", a raíz de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

"La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social", aseveró la diputada del FdT, quien dijo que "él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho".

De todos modos, el oficialismo puso en funciones una subcomisión (integrada por tres del oficialismo y dos de la oposición) para seguir investigando otras presuntas irregularidades que podrían haber tenido lugar en otros períodos.

MIRÁ TAMBIÉN La Coalición Cívica también se despega de los dichos de Franco Rinaldi

En el transcurso de la reunión, se dispuso también, a pedido del diputado del FDT Rodolfo Tailhade (FdT) que se incorpore como prueba documental "un video donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoce que (Mauricio) Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires", durante una entrevista en el programa A dos voces (canal TN).

El planteo de Tailhade, aprobado en la reunión, incluyó además la citación de Ignacio Mahiques, exfiscal federal y actual juez de apelaciones de la Ciudad, al señalar que se trata del funcionario "que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Hotel Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles", estrecho colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

"Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso. Necesitamos conocer la veracidad de estas conversaciones", afirmó Tailhade, quien pidió además que se realicen "tomas de las huellas biométricas de voz de D'Alessandro y se haga un peritaje para cotejar posible identidad de los chats".

En esos chats, figuran conversaciones que D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, habría mantenido con Silvio Robles.

En la reunión expuso Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien dijo que "la postura del Gobierno nacional respecto de los 3 decretos queda de algún modo condensada en los considerandos del decreto 2020 que los dejó sin efecto en función de la ilegitimidad que para el Poder Ejecutivo tiene aquella medida" y negó que el Poder Ejecutivo esté incumpliendo con el fallo de la Corte.

Luego de la exposición de Diez, la comisión recibió a Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte, convocado por lo hecho por su dependencia en relación a lo resuelto finalmente por los cuatro magistrados en el fallo de coparticipación.

Si bien ese era el motivo de la convocatoria, el funcionario del Poder Judicial aclaró que no participó de la ponderación técnica previa a esa resolución del máximo tribunal.

La reunión estuvo signada por cuestionamientos de la oposición, entre ellos del diputado del PRO, Pablo Tonelli, quien lamentó que el oficialismo lleve adelante "un nuevo capítulo del show con el objeto de distraernos de los verdaderos problemas de los argentinos" y dijo que se trata de "una desesperada tentativa por justificar el manotazo a los recursos de la Ciudad de Buenos Aires y el incumplimiento del fallo de la Corte".

"Siguen proponiendo testigos parciales y dilatando el proceso sabiendo que su intento de embestida contra la Corte Suprema ha fracasado", aseveró el diputado del PRO.

El expediente que analiza la comisión de Juicio Político se inició luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera el pasado 21 de diciembre que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo sino que avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan "en forma diaria y automática" por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.

Fuentes parlamentarias anticiparon que lo que se busca es determinar si hubo "connivencia" entre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el titular de la Corte, Horacio Rosatti, para adelantar el sentido del fallo, que se desprendería del contenido de los chats que se filtraron mediáticamente entre Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y D'Alessandro.

Tras la próxima reunión, la ronda de audiencias continuará el martes 1 de agosto, tras el virtual receso invernal de dos semanas. (Télam)