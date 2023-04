El juicio por la apropiación ilegal de la extitular del Inadi y nieta restituida Victoria Donda continuará el próximo lunes en los juzgados federales de Comodoro Py y se espera la declaración del sobreviviente y exmilitante de Montoneros, Miguel Ángel Lauletta.

El juicio comenzó el 7 de noviembre del año pasado y está a cargo del Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de los jueces Ricardo Basílico, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado.

La audiencia del lunes comenzará a las 11 y está prevista la declaración de Lauletta luego de que el 24 de marzo pasado, Victoria Donda declaró y, por primera vez, contó su historia como beba apropiada durante la dictadura e hija de detenidos desaparecidos y su tío Adolfo Miguel Donda Tigel, el acusado, la tuvo que escuchar.

"Solo me interesa que me responda dos cosas: la fecha de mi nacimiento, estoy segura de que la sabe, y en qué fosa tiraron a mi papá, para poder rescatar sus restos y tener dónde llevarles una flor. A mi mamá sé, por testimonios, que la arrojaron de un vuelo de la muerte. Así que me tengo que conformar con llevar flores al mar", dijo Donda.

El represor, al responderle, negó tener información y la increpó: "Tu felicidad no pasa por pronunciarte así en contra de tu propia sangre. Sagrada familia, Victoria".

Desde Abuelas de Plaza de Mayo se invitó a seguir la jornada de la semana que viene, desde su cuenta de Twitter: "Lunes 17 de abril a las 11hs. Continúan las audiencias del juicio por la apropiación de @vikidonda en Comodoro Py. Declara el sobreviviente Miguel Ángel Lauletta".

La audiencia se podrá ver a través del canal de YouTube de La Retaguardia, que sigue y transmite por internet todos los juicios de lesa humanidad.

En el juicio está a cargo la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, a cargo del fiscal general Pablo Parenti; y se analiza la responsabilidad de Adolfo Miguel Donda Tigel, integrante del Grupo de Tareas que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la retención y el ocultamiento de su sobrina, Victoria Donda Pérez.

Victoria nació y fue sustraída durante el cautiverio en ese centro clandestino de detención, y su padre, José Laureano Donda; y su madre, María Hilda Pérez, fueron desaparecidos. (Télam)