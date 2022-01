El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau aseguró hoy que el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, "no tiene coronita" luego de que se excusara de asistir a la subcomisión Bicameral de Inteligencia y remarcó que el funcionario judicial debe concurrir al Congreso para declarar por escrito sobre la existencia de una denunciada mesa judicial bonaerense.

"Conte Grand no tiene coronita. La violación a la ley de Inteligencia que es nacional y que él invoca la puede poner en el ámbito de su provincia, pero no en el ámbito nacional porque es una ley del Congreso y no puede alegar esa prerrogativa para no asistir", señaló Moreau en declaraciones a Radio 10.

"Nosotros no lo estamos convocando como fue el caso de (Carlos) Stornelli que fue un fiscal que estuvo escondido de la justicia federal. Lo estamos convocando a una investigación política-institucional", aseveró el legislador nacional, presidente de la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso.

Moreau confirmó además que la subcomisión de Inteligencia que analiza la existencia de una mesa judicial bonaerense durante la gestión de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal volvió a citar a Conte Grand para el 27 de enero y dijo: "Esperemos que tenga la dignidad de asistir".

Por otro lado, el legislador reveló que los integrantes de la comisión asistirán después de este mediodía al salón de usos múltiples del Banco Provincia "para realizar una visita ocular" al lugar donde se realizó el encuentro entre exfuncionarios de Vidal, exdirectivos de la AFI y empresarios en 2017.

En esa reunión, exfuncionarios de la gestión de Vidal -uno de ellos propiciando formar una Gestapo-, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para armar causas judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.

En ese sentido, Moreau dijo que esa visita servirá para "corroborar algunas de las hipótesis como la cantidad de cámaras utilizadas, por qué no se enfocan la entrada y salida, si las cámaras hubieran sido de seguridad, y si estaban destinadas a grabar esa reunión".

"Creo que no fue un espionaje ilegal la grabación. En todo caso, podría haber sorprendido a algunos de los integrantes de la reunión. Pero está claro que los miembros de la AFI estaban claramente identificados por los funcionarios. Vidal miente descaradamente cuando dice que los funcionarios de la provincia no sabían que se trata de los directivos de la AFI", enfatizó Moreau.

Finalmente, el diputado nacional consideró que "con estas reuniones quedó claro que el gobierno de Macri rompió el pacto democrático que habíamos hecho todos los argentinos desde el '83 en adelante".

"En ese pacto aceptamos que la competencia política sólo se iba a dar en el marco de la ley y el derecho, que nadie iba a ser campañas de persecución como lo han hecho en las causas judiciales, o que nadie iba a denigrar al adversario, por ejemplo. Ese pacto lo pulverizo el macrismo", enfatizó el legislador nacional. (Télam)