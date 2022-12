El exintegrante de la Policía Federal Mario "Churrasco" Sandoval fue condenado hoy a 15 años de prisión por haber sido encontrado culpable del delito de "prohibición ilegítima de la libertad agravada por su condición de funcionario público", en el juicio de lesa humanidad que se le sigue por el secuestro y la desaparición del estudiante de arquitectura y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Hernán Abriata, durante la última dictadura militar.

Así lo determinó el Tribunal Federal Número 5 (TOF 5) en el veredicto en el que expuso: "Se resuelve condenar a Mario Alfredo Sandoval a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por ser considerado autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada por su condición de funcionario público y por la imposición de tormentos en perjuicio de un perseguido político".

El tribunal enmarcó los hechos juzgados durante el proceso como crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, y fijó audiencia para el 23 de febrero del año próximo a las 17, momento en que dará a conocer los fundamentos de la pena.

Antes de conocerse la sentencia, Sandoval, reiteró su inocencia y aseguró sentirse "agraviado" en su "honor y buena fe", al expresar sus últimas palabras en el juicio en el que fue juzgado por el secuestro y la desaparición de Abriata, visto con vida por última vez en el centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la Esma durante la última dictadura.

"Siempre dije la verdad jurídica, actué de buena fe. Repito que lamento y me solidarizo con el dolor de la familia Abriata, pero que no soy ni el comisario ni el inspector que fue a la casa y detuvo a esa persona", afirmó Sandoval ante los jueces del TOF 5, integrado por los jueces Fernando Canero, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, quienes tras escuchar las palabras del expolicía pasaron a cuarto intermedio para dar a conocer luego el veredicto en este proceso oral y público.

El imputado habló por medio de una teleconferencia desde la Unidad Penitenciaria número 34 del complejo carcelario de Ezeiza, desde donde se mostró con guantes y un barbijo que le tapaba parte de su rostro como protección por coronavirus.

"Estoy sorprendido sobre cómo he sido agredido por los alegatos de las distintas querellas y por el Ministerio Público Fiscal (MPF). En este juicio se ponen en riesgo mi libertad y mi reputación. En algún momento el Tribunal se transformó en una escena, donde los discursos fueron políticos y no me pude defender. De momentos, sólo me limité a escuchar", argumentó Sandoval.

El expolicía, acusado de haber integrado el grupo de tareas 3.3.2 que operó desde la Esma insistió en que durante las audiencias, el MPF y las querellas recurrieron a "el arma política y la reivindicación de los agravios".

MIRÁ TAMBIÉN Nuevo aumento salarial para la administración pública en San Luis

El acusado había solicitado por escrito extender sus últimas palabras durante un período de tiempo de una hora y media, algo que fue rechazado por los magistrados que integran el TOF 5, que le asignaron quince minutos para expresarse.

Sandoval también deploró haber sido tratado de "cobarde, genocida, y verdugo'' durante los alegatos de la acusación, al considerar que se tratan de "palabras muy fuertes".

En tanto, frente a las declaraciones del detenido, el presidente del Tribunal solicitó en dos oportunidades que se hiciera silencio entre los familiares y víctimas que estaban presentes.

"Eso que usted hizo de llamar al silencio dos veces demuestra también la situación en la que me encuentro juzgado", se volvió a victimizar tras la segunda interrupción.

Las querellas y la fiscalía solicitaron condenas que van de 20 años a prisión perpetua para Sandoval, en esta causa en la cual está acusado del secuestro y la desaparición de Abriata, ocurrida en un operativo realizado por una patota del Grupo de Tareas de la Esma en su departamento del barrio porteño de Colegiales durante la madrugada del 30 de octubre de 1976.

Adrián Krmpotic, abogado de la querella que siguen en este proceso Patricia Walsh (hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh) y el sobreviviente de la Esma Carlos Lordkipanidse, pidió que a Sandoval "se lo condene como coautor del delito de genocidio", calificación que el tribunal no hizo a lugar en su veredicto.

El letrado aseguró que "existen varios aspectos respecto a la materialidad de los hechos investigados que han sido acreditados".

En tanto, las otras dos querellas representadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Secretaría de Derechos Humanos solicitaron 21 años y 20 años de condena, respectivamente.

Tras la dictadura militar, Sandoval se radicó en Francia, donde obtuvo la ciudadanía y realizó cursos que le permitieron convertirse en asesor en seguridad.

Tras la reanudación de los juicios de lesa humanidad, la familia Abriata pidió en el marco de la instrucción de la Megacausa Esma la extradición de este expolicía de la Federal desde Francia a la Argentina, trámite que se logró en 2019 tras un largo proceso legal.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, dijo en declaraciones a Télam que "esta sentencia es fundamental porque demuestra la importancia de seguir buscando justicia en todos lados" y manifestó que "a Sandoval costó mucho extraditarlo (de Francia) y cuando se logró, él puso muchas trabas de todo tipo y las sigue poniendo".

En esa línea, Pietragalla remarcó que "el juicio oral en su contra llegó a su fin y se dictó una sentencia que deja en claro su responsabilidad, eso es muy importante".

"Es la cristalización del impulso de la búsqueda de justicia en todo el mundo, que se materializó con la extradición y que ahora culminó con la condena que trae justicia", enfatizó el titular de la Secretaría de Derechos Humanos.

Por su parte, Sol Hourcade, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) -institución que formó parte de una de las querellas- sostuvo en declaraciones a esta agencia que "el de hoy es un fallo importante que llega a más de 46 años de la desaparición de Hernán Abriata" y "por ser la primera vez que un tribunal pudo juzgar, determinar la responsabilidad e imponer la sanción correspondiente a Mario Sandoval por la desaparición y tormentos que sufrió Abriata".

Hourcade, además, consideró que se trató del resultado de "una lucha de muy largo aliento y esfuerzo sobre todo para la familia y compañeros sobrevivientes de Hernán" que "desde hace muchísimos años denunciaron que Sandoval era quien intervino en el secuestro de Hernán y que había sido visto en la Esma".

El sobreviviente de la Esma y compañero de Abriata durante su cautiverio, Carlos Loza, dijo a Télam que "lo siento como un reconocimiento a estos 46 años de lucha que empezamos junto a la familia y la mamá de Hernán (Abriata) que está por cumplir 96 años y merecía justicia".

También expresó que le dio "alivio por el compromiso asumido con Hernán cuyas palabras de aliento en aquellos tiempos difíciles lo mantuvieron con esperanza de sobrevivir" y que por ello él -al igual que otros dos compañeros- le pusieron Hernán a sus hijos en su honor.

"Seguimos siempre en contacto con su familia con quienes junto a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales nunca dejamos de buscar verdad y justicia", señaló Loza, y agregó que seguirá insistiendo en conocer dónde están los restos de su compañero quien continúa desaparecido. (Télam)