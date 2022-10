El tribunal oral número 29 de la Capital Federal condenó hoy a dos años y medio de prisión en suspenso al policía de la Ciudad acusado de haberle robado 245.000 pesos y 50.000 dólares de su casa a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, de quien era custodio, la noche en que Mauricio Macri se consagró presidente.

El fallo recayó sobre David Juan Pablo Cruzado por el delito de "hurto agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad". Los jueces Hugo Navarro y Gustavo Goerner se inclinaron por mayoría por la condena, en tanto que el juez Juan Ramos Padilla se había inclinado por la absolución.

MIRÁ TAMBIÉN Justicia porteña anula resolución que obligaba a jubilarse a una docente

El fiscal Sandro Abraldes había pedido para el imputado la pena de dos años y medio de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación, que coincidió con el criterio del tribunal. En tanto, la defensa, a cargo del penalista Marcelo Mónaco, había reclamado la absolución.

Pese a que fue la víctima de la sustracción, Michetti desistió de ser querellante en la causa y sólo declaró durante el debate en calidad de "testigo" y por vía remota, a través de la plataforma Zoom.

MIRÁ TAMBIÉN Realizan una jornada de trueque en Plaza de Mayo

Michetti sufrió la sustracción del dinero en efectivo que tenía guardado en su casa el 22 de noviembre de 2015, cuando ella no estaba en el domicilio pues había concurrido a Costa Salguero a celebrar la victoria de la fórmula presidencial que compartía con Macri.

El hurto a la exvicepresidenta generó también una investigación en la que estuvo sospechada por la posesión del dinero en efectivo en su domicilio, pero el juez federal Ariel Lijo, tras una corta investigación, la sobreseyó.

Michetti declaró que los 50 mil dólares eran "un préstamo barra regalo" de su novio, Juan Tonelli para financiar un posgrado de su hijo. La exvicepresidenta dijo que "no estaba segura de si iba a aceptar o no" el préstamo/regalo de su pareja y finalmente decidió restituirle el dinero.

"No tengo ingresos que no sean otra cosa que mi trabajo. (…) No tenía ni decidido si se lo iba a aceptar o no o si lo iba a devolver. De hecho, después se lo devolví", declaró.

El dinero fue devuelto –añadió Michetti– "dos años después, juntando mes por mes y con una ayuda de mis padres, que me dieron unos dólares". NOE/AMR NA