El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar en la localidad mendocina de San Rafael, denominado Ocampo y Acumuladas, concluyó hoy con el alegato de la defensa y pasó a un cuarto intermedio hasta el 2 de noviembre próximo, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza dictará sentencia.

El abogado de cuatro de los imputados, Ramiro Dillon, pidió la absolución para sus defendidos por los delitos que se le imputan, en el marco del cierre de los alegatos en el juicio por delitos cometidos en los Centros Clandestinos de Detención (CCD), en la Comisaria 32 y la Bodega Garbín.

En la audiencia, que comenzó a las 9, el defensor repasó las pruebas por los delitos que juzgan a sus defendidos y solicitó la absolución del exteniente coronel del Ejército, Aníbal Guevara, el exjefe de la sección Inteligencia del Ejército en San Rafael, Luis Rizzo, del exmiembro de la policía provincial Luis Di Filippo y del segundo jefe de la Compañía de Montaña VIII, Mario Ocampo.

"Pido la absolución por los delitos que se lo juzgan a Luis Rizzo Avellaneda, Mario Ocampo, Aníbal Guevara y Luis di Filippo", dijo al Tribunal el abogado defensor en su exposición.

En cuanto a las pruebas presentadas al tribunal, la defensa señaló que en el caso de la detención de Héctor Bellene, el 17 de setiembre de 1976, no hay pruebas suficientes que ubiquen o señalen la presencia de Guevara en la Bodega Garbín.

Sobre esto último, Guevara está acusado en este juicio por el delito de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, en perjuicio de Héctor Ramón Ortiz Bellene, dirigente del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

Asimismo, el letrado señaló que "Ocampo no tuvo ningún poder de decisión en la detención y desaparición de Félix Órdenes, no se sustenta ninguna prueba y la autoría mediata no está probada".

El Tribunal, cerca de las 14, llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo 2 de noviembre, jornada en la que se escuchará las últimas palabras de los imputados para luego dar lugar a la sentencia.

La última jornada se desarrollará en la Facultad Ciencias aplicada a la Industria, en la sede de la Universidad de Cuyo, en calle Bernardo de Irigoyen 375, en la ciudad de San Rafael, indicó el presidente del Tribunal, Alejandro Piña.

En las audiencias pasadas, el fiscal Pablo Garciarena hizo el pedido de condena para los seis acusados de este debate, y en este sentido, solicitó prisión perpetua para Norberto Mercado, para el exjefe del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Mendoza en la ciudad de San Rafael, Oscar Pérez; y también para el segundo jefe de la Compañía de Montaña VIII, Mario Ocampo.

En tanto, para el exjefe de la sección Inteligencia del Ejército en San Rafael, Luis Rizzo Avellaneda, solicitó la pena de ocho años; a su vez para el exmiembro de la policía provincial, Luis Di Filippo, pidió 15 años de prisión y seis años para el exteniente coronel del Ejército, Aníbal Guevara.

En el juicio se juzga a exmilitares y policías miembros de la inteligencia en la ciudad de San Rafael acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio cometidos durante la última dictadura cívico-militar en perjuicio de 25 víctimas.

Este juicio, que comenzó en abril 2021, es el cuarto por crímenes de lesa humanidad en San Rafael y el décimo primero en la provincia. (Télam)