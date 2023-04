El Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó hoy un proyecto para cederle al intendente Guillermo Montenegro la decisión de definir el aumento del boleto de colectivo de $119,38 a $209.38.

La iniciativa, presentada por el bloque de concejales de Acción Marplatense (AM), fue aprobada por mayoría con los votos del interbloque Juntos por el Cambio (PRO-UCR-Coalición Cívica) y AM, mientras que el Frente de Todos (FDT) y el unibloque de Creciendo Juntos votaron en contra.

De esta manera, Montenegro tendrá la facultad para aumentar el boleto del transporte público hasta el final de su mandato.

El pedido de aumento realizado por los empresarios nucleados en Cametap consiste en un aumento del 75% en la tarifa plana del servicio y el boleto de colectivo aumentaría de $119,39 a $209.38.

El reclamo se basa en "la inflación y el aumento de los insumos".

Sin embargo, el estudio de costos realizado por el Ejecutivo municipal arrojó que el transporte debería llevarse a un valor de $186,77. Este estudio había sido solicitado por la Comisión de Movilidad Urbana.

El último aumento de boleto fue autorizado el mes de enero pasado a través de un decreto del intendente Montenegro.

Mientras tanto, concejal Vito Amalfitano (FDT) dijo a Télam "el aumento del boleto es una facultad del Honorable Concejo Deliberante lo de otorgar o no lo del aumento del colectivo. Lamentablemente en este periodo del mandato del intendente Guillermo Montenegro se otorgó facultades al intendente donde nuestro bloque se manifestó en contra y donde el estudio técnico del Ejecutivo dio $186,77".

"El boleto del colectivo en Mar del Plata va a aumentar hasta un 90%, lo que llevaría en tres años y meses de su mandato a un porcentaje del 900% lo cual no se condice con ningún índice de inflación de ninguna consultora primada, ni siquiera las mas cercanas al oficialismo local" enfatizó.

Amalfitano señaló que "Montenegro, el 10 de febrero en el aniversario de Mar del Plata, dijo que el transporte público de pasajeros era una asignatura pendiente de su mandato".

El jefe comunal "no es un comentarista de la realidad, sino es el responsable del que el Estado del transporte sea pésimo y el peor de la historia, con recorridos que no llegan a los barrios y frecuencias que no se cumplen" consignó el edil.

(Télam)