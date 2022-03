Un concejal de la capital de Mendoza anunció que sorteará su sueldo de más de 150.000 pesos, como medida de protesta ante lo que consideró "manejos" entre el Concejo Deliberante y la Intendencia.

Se trata de Dugar Chappel, integrante del bloque Raúl Alfonsín de la UCR, quien en un comunicado aclaró hoy que sus razones son distintas a las del diputado nacional libertario Javier Milei quien todos los meses sortea su dieta.

En un video que se difundió en las últimas horas por redes sociales, Chappel explicó que el sorteo de su dieta lo hará el 1 de abril, en una transmisión en vivo.

En sus dichos, el edil criticó el accionar de los miembros del Concejo Deliberante y del intendente radical Ulpiano Suárez, a quien -dijo- "delegan todas las facultades de manejo y control de fondos".

Entre los motivos criticó la falta de "control de gastos, autorización para adquirir créditos, o la no aceptación de ningún recurso de apelación de cualquier vecino contra alguna resolución del intendente".

"El Concejo no cumple con las facultades de elaboración de ordenanzas y control en representación de los vecinos de la Ciudad. Ante esta situación creo que no me corresponde cobrar la dieta de concejal. Por eso voy a proceder a sortearla entre los vecinos", aseguró. (Télam)