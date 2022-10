La falta de votos para llevar adelante una eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Congreso será el tema principal que se planteará en el PJ Bonaerense, dirigido por el diputado nacional Máximo Kirchner, durante el congreso que organizará el próximo 5 de noviembre en Mar del Plata, que reunirá dirigentes de toda la provincia y con posturas contrapuestas.

Si bien diversos referentes del kirchnerismo duro ratificaron su posición a favor de dejar atrás esta instancia en los comicios de 2023, el también líder de La Cámpora suavizó su postura al respecto en su última aparición, donde se mostró a favor de realizarlas, pero con condiciones: "Entendemos que el plazo entre las PASO y las generales tiene que ser más corto", dijo.

El pasado 11 de octubre, el PJ Bonaerense tuvo una cumbre liderada por el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner donde se tocó el tema, sin embargo, no hubo acuerdo

"Hay algunos compañeros a favor de la suspensión, otros que no, pero que es un tema a resolver", reconoció en aquel encuentro que convocó a Martín Insaurralde, Andrés "Cuervo" Larroque, Verónica Magario, Jorge Ferraresi y Mayra Mendoza, entre otros intendentes y funcionarios bonaerenses.

MIRÁ TAMBIÉN Docentes porteños realizan paro y se movilizan a la Legislatura

Magario - Otermin

Si bien hace no mucho tiempo atrás la eliminación de las PASO parecía un hecho, esa voluntad chocó no solo contra la oposición, que busca dirimir así sus liderazgos, sino con diversos sectores del propio oficialismo

En primer lugar, el del presidente Alberto Fernández, quien calificó a las PASO como "un gran instrumento" en una de sus últimas entrevistas y no dio luz verde hasta el momento sobre su eliminación.

En paralelo, la mayoría de los sindicatos de la Central General del Trabajo (CGT), representados por los co-conductores Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) lanzaron el pasado 17 de octubre su espacio político para competir por puestos en las candidaturas del 2023.

Lo mismo hicieron organizaciones sociales de Los Cayetanos, encabezados por el Movimiento Evita, hoy cercanos a estos sectores del movimiento obrero, y con quienes se han mostrado juntos. Del lado del PJ Bonaerense, Jorge Ferraresi, quien dejará su cargo como ministro de Hábitat de la Nación y volverá al Municipio de Avellaneda, marcó la semana pasada que era "una charla sin sentido" porque los votos no están.

Kicillof en conferencia

"Como aparentemente los números para modificar la ley no los tenemos, no discutamos más algo que no va a poder ser puesto sobre la realidad", agregó, quien se prevé que será uno de los participantes del encuentro en La Feliz. Por lo pronto, Máximo Kirchner podría ratificar su idea de "acortar" los plazos entre las PASO y las Generales del 2023.

En las últimas elecciones a Presidente del año 2019, el lapso entre ambos comicios fue de 76 días, un período que el PJ Bonaerense podría pugnar para reducir a 30 días, lo que se espera que tenga un consenso mayor que la suspensión dentro del Frente de Todos (FdT), que ya piensa en el armado de las candidaturas del año que viene. MCD/KDV NA