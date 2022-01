Organizaciones sociales se movilizarán hoy desde el Obelisco hasta el Ministerio de Economía para respaldar al Gobierno nacional ante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda.

La protesta se llevará a cabo desde las 10 bajo la consigna "Primero lo primero: ni un dólar más al FMI".

En ese marco, Humberto Tumini, de la agrupación Libres de Sur, expresó: "Nos movilizaremos en todo el país para que el Gobierno no le pague el viernes U$S 718 millones al FMI. Ni tampoco U$S 369 millones el martes".

"Las estafas, como esta de la deuda de (Mauricio) Macri con el Fondo, no se deben pagar. Menos con los sufrimientos del pueblo argentino", sentenció a través de un comunicado de prensa el presidente de la agrupación.

Por su parte, Silvia Saravia, coordinadora nacional del Movimiento Barrios de Pie Libres del Sur, sostuvo que "la enorme deuda contraída con el FMI se fue a los bolsillos de bancos y grandes empresarios" y consideró que no se puede permitir "que el Fondo determine nuestra soberanía ni que se dicte un ajuste".

"Queremos una consulta popular: el pueblo debe decidir si esos millones y millones de dólares deben ir al FMI o más bien a resolver las necesidades acuciantes de empleo, vivienda, salud", concluyó.

De la marcha participará también la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. (Télam)