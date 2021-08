La lista Celeste y Blanca del Frente de Todos en Santa Fe, que encabezan los precandidatos Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnún, para el Senado nacional, y Roberto Mirabella, para Diputados, fue presentada anoche con la participación del gobernador Omar Perotti, en un acto que fue rubricado con un mensaje grabado del presidente Alberto Fernández, quien pidió que la "confrontación" con el otro sector del espacio "sea de ideas".

"Sabemos que tenemos que enfrentar unas PASO en Santa Fe y que encima enfrentan a alguien que yo quiero mucho. Yo solo pido que la confrontación sea de ideas, que sea ver quién aporta lo mejor y que los santafesinos después resuelvan", dijo el Presidente en su mensaje virtual desde Olivos, en relación a la otra lista que encabezará en la provincia Agustín Rossi.

"Pero necesitabas decirles que yo confío en ustedes, que creo que con Marcelo llega a la política nacional un hombre comprometido con las instituciones y con la ética, que son valores centrales para mi en la política", agregó el primer mandatario.

En su mensaje, Fernández sostuvo que "estamos en vísperas de una elección importante para la Argentina donde vamos a dirimir una vez más qué tipo de país queremos" y destacó la "colaboración permanente de los gobernadores de la Argentina, entre ellos, Omar Perotti, que estuvo codo a codo haciendo frente a la pandemia, trayendo ideas, escuchando mis posiciones y acompañándolas".

Sobre la elección de los postulantes, el mandatario dijo: "Hemos pensado en algo que recurrentemente viene a mi cabeza, que es esa necesidad en la política argentina de poner nuevos actores en el escenario nacional".

En ese punto, explicó que "por eso pensamos esta vez en Marcelo Lewandowski, que junto con Marilín Sacnún, con la experiencia que tiene como senadora, nos ayuden a enfrentar los dos años que vienen", y aseguró que Roberto Mirabella y Magalí Masteler son "también dos apuestas que hacemos para concretar esa vocación que tenemos".

El acto contó con la participación en forma presencial de varios precandidatos.

Junto a Perotti, Lewandowski, Sacnún y Mirabella, estuvieron los precandidatos para la Cámara baja Mastaler, Roly Santacroce, Stella Maris Clerici, María Haydee Maggio y Diego Mansilla.

El resto de los postulantes de la nómina y autoridades nacionales, provinciales, municipales, comunales y miles de militantes de los 19 departamentos de Santa Fe siguieron el acto en forma remota.

En el encuentro se emitieron las adhesiones del ministro del interior, Eduardo De Pedro; de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti; del presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, y del diputado nacional Marcos Cleri, entre otros.

En el cierre de la presentación, Perotti agradeció al presidente Fernández al subrayar que "sin dudas tenemos el acompañamiento de Nación desde ese primer momento que nos permitió poder crecer en el número de camas críticas, de respiradores, porque estábamos mal como provincia, y la ayuda de Nación fue fundamental en esa etapa".

"Esto nos deja un aprendizaje a todos. Saber que hay un Presidente que acompaña, que escucha, saber que hay un Presidente que ha hecho del acompañamiento federal en la ayuda y en la asistencia en el tema de salud un hecho concreto y real", completó Perotti.

A su turno, Lewandowski expresó que "esta lista me llena de orgullo porque es una lista que no hay que explicarla", y destacó que, "así como elegí cuando di el salto a la política, también elijo dónde estar hoy y no equivocarme y no tirar lo que construí durante 33 años en mi carrera como periodista".

Por su parte, Sacnún señaló que la lista Celeste y Blanca se "conformó tomando los valores que se reflejaron oportunamente cuando, allá por 2019, Cristina Fernández de Kirchner nos invitaba a reformular la construcción de un gran frente nacional".

En esa línea, mencionó "la construcción de unidad con todos aquellos y aquellas que pensaban como nosotros y que tenían la intención de poner de pie nuevamente a la Argentina, a Santa Fe", y también a "la humildad de no anteponer ningún tipo de aspiración personal por encima del colectivo". (Télam)