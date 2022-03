El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) de la departamental 32, de la policía de San Rafael y la municipalidad, denominado "Ocampos y Acumuladas", continuó hoy con el testimonio de tres testigos en el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza.

En la audiencia, que comenzó cerca de las 9 y se extendió hasta de las 11, el Tribunal -integrado por los jueces Alejandro Piña, Gretel Diamante y María Carolina Pereira- escuchó la grabación de dos testigos que declararon en otros juicios de lesa humanidad y se leyó la de un tercero.

Uno de los videos que se escuchó fue el testimonio de Silvia Mortaroti, quien declaró en el anterior juicio de lesa humanidad de San Rafael y es cuñada de Ramón Andrés Peralta.

En su testimonio, la testigo hizo un recorrido sobre la detención de su cuñado quien fue detenido cuando viajaba en un micro en una localidad de San Rafael durante la última dictadura cívico-militar.

MIRÁ TAMBIÉN Lewandowski confirmó que acompañará el proyecto con el FMI

“Un día fue a la casa de mi suegra una persona a decirnos que a mi cuñado lo habían detenido en la localidad de La Horqueta, lo bajaron del micro y se lo llevaron, ese día se alteró la casa, mi suegra no sabía qué hacer, yo no intervine mucho en eso, estaba embarazada, me dijeron que me quede en cama”, relató.

En otro tramo, se le consultó sobre alguno de los imputados y la relación de este con su cuñado y su marido: “Sé que mi esposo y mi cuñado se conocían con Oscar Pérez -en referencia a uno de los detenidos en esta causa- habían estado en cumpleaños juntos, yo a Pérez en un momento le di un libro de mi marido y el me lo devolvió después”, recordó Mortaroti.

Ramón Andrés Peralta estudiaba periodismo y fue detenido el 5 de abril del 1976 en la localidad de San Rafael cuando viajaba en un micro con destino a San Luis, luego es trasladado junto a Armando Camerucci a diferentes excentros clandestinos de detención (CCD), lugar en el que los torturan varias veces.

En este juicio denominado "Ocampos y acumulados" se juzga a seis expolicías y exmilitares por los delitos de privaciones ilegales de libertad, tormentos y homicidios cometidos días antes y durante la última dictadura cívico-militar en perjuicio de 25 víctimas, en la ciudad de San Rafael, ubicada a 230 kilómetros de la capital provincial.

Los imputados de este juicio son los exmiembros de la Policía de Mendoza Oscar Raúl Pérez; Norberto Ernesto Mercado; Luis Di Filippo; Mario Guillermo Ocampo, quien fue el segundo jefe de la Compañía de Montaña VIII y estuvo prófugo entre 2012 y 2019; Luis Ricardo Rizo Avellaneda, quien fue jefe de la sección Inteligencia del Ejército en San Rafael, y el ex teniente coronel, Aníbal Guevara.

El Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo 30 marzo, jornada en la que se retomarán las audiencias. (Télam)