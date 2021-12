La elección de Gerardo Morales al frente de la Unión Cívica Radical (UCR) marca el inicio de una nueva etapa en el partido, con el triunfo de un ala dura que intentará dar pelea interna en Juntos por el Cambio -con sus socios del PRO y la Coalición Cívica- y que tratará de colocar a un candidato presidencial "boina blanca" en la carrera hacia 2023.

"Ya no vamos a ser furgón de cola de nadie", aclaró el jujeño minutos después de haber sido consagrado ayer como nuevo conductor de los destinos del radicalismo.

Para comenzar a limar asperezas con sus socios del PRO, en su primer actividad como titular del radicalismo, Morales se reunió esta mañana con el expresidente Mauricio Macri en su casa quinta de la localidad bonaerense de Acasusso.

"Tuvimos una excelente reunión con Mauricio Macri con quien coincidimos en que es tiempo de poner toda la energía para fortalecer Juntos por el Cambio. Vamos a trabajar en un plan serio que tenga como premisa el desarrollo productivo y económico de todas las provincias argentinas", publicó Morales en su cuenta de Twitter tras el encuentro.

Por su parte, Macri también dio cuenta de la reunión a través de su cuenta: "Hoy nos encontramos en mi casa con el gobernador Gerardo Morales. Lo felicité personalmente por la presidencia de la UCR. Hablamos del valor de mantener siempre la unidad, ante todo. Estamos convencidos que a pesar del amargo presente, al país le aguarda un futuro esperanzador".

La llegada de Morales al Comité Nacional fue posible luego de haber consensuado una lista de unidad, o al menos integrada, con el sector referenciado en Martín Lousteau, a pesar de la dura batalla interna en el partido.

Las disputas al interior del radicalismo -si bien siguen siendo fuertes- quedaron al margen al lograr consensuar una conducción a manos de Morales, uno de los radicales que además está anotado para jugar la postulación presidencial en 2023.

"Primó la idea de no ser funcionales al Gobierno. La pelea interna ya había sido demasiado dura y todos los dirigentes bajaron un cambio y comprendieron que el partido debía dar una señal de unidad", indicó a esta agencia un dirigente radical.

La escalada había comenzado con la ruptura del bloque en Diputados, que llevó a la conformación de una bancada con 12 legisladores aparte de la mayoritaria y había continuado con una tensa reunión en el Comité Nacional, donde Morales y Lousteau se prodigaron insultos y donde volaron vasos.

También había sido dura la elección de las nuevas autoridades de la Juventud Radical: el acto que consagró a la correntina Valeria Pavón no estuvo exento de gritos, corridas, patotas e insultos.

El radicalismo bajo la gestión Morales continuará dentro de Juntos por el Cambio, pero cuestionará fuertemente al PRO: tanto a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como a la de Mauricio Macri al frente de la Rosada, y también mantendrá un discurso confrontativo con el kirchnerismo.

Además de la reunión que mantuvo hoy con Macri, Morales anticipó -en declaraciones a radio Mitre esta mañana- que se reunirá próximamente con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Me voy a reunir con él también. Con Horacio tenemos buena relación, pero yo tengo que decirle algunas cositas", advirtió.

"No nos gusta que nos caminen el patio trasero metiendo por la bolsa a cuanto radical pasa por la calle, quiero un poco de respeto como el que siempre he recibido de Mauricio y de Patricia (Bullrich)"; dijo y, cuando le consultaron a quién se refería en particular, respondió: "Prefiero no profundizar en esos temas".

De cara al 2023, los radicales tienen varios postulantes para la presidencial: Martín Lousteau, Alfredo Cornejo, Facundo Manes y Gerardo Morales.

Con sus diferencias, todos caminarán el país durante 2022 para mostrar sus proyectos y quien quede mejor posicionado encarnará la candidatura presidencial radical, si bien aún no está decidido cómo se dirimirán estas postulaciones.

Manes ya tiene agenda de verano confirmada: estará en varios puntos del interior y en la Costa Atlántica desplegando su agenda basada en educación, ciencia y tecnología como puntales para el despegue del país.

Ayer, el mismo día en que se daba la elección del nuevo titular de la UCR, la oposición daba una muestra de unidad en el Parlamento y bloqueaba la aprobación del Presupuesto enviado por el Gobierno nacional.

Se trató del debut del nuevo Congreso surgido de las elecciones del 14 de noviembre, y donde la oposición –más allá de sus internas (radicales entre sí y radicales versus el PRO)- buscó abroquelarse. No obstante, el tercer socio de Juntos por el Cambio, la Coalición Cívica- sostuvo hoy que "voltear el Presupuesto no era una opción", y cuestionó la ausencia de una "posición más inteligente y responsable" dentro de JxC, en una fuerte critica hacia el interior de la coalición opositora.

"Para la Coalición Cívica voltear el Presupuesto no era una opción. Entendemos que la tensión y la insensatez del oficialismo puede haber encerrado a Juntos por el Cambio, pero necesitábamos aplomo para tener una posición más inteligente y responsable", sostuvo la CC en un comunicado de prensa difundido esta mañana.

El pronunciamiento de hoy de la CC muestra que la coalición opositora no tiene liderazgos claros y la puja por esta conducción promete nuevas tensiones.

De hecho, el interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados está hoy integrado por 10 bloques cuando antes eran 3, lo que marca la incapacidad de la oposición para lograr aglutinar a sus propios legisladores.

Estas diferencias se hicieron visibles durante el tratamiento de la ley de Presupuesto en el Congreso y sin una conducción política clara pueden tender a agravarse.

Mientras tanto, la semana que comienza marcará un nuevo escenario que promete fricciones en la interna de Juntos por el Cambio cuando se realice -la fecha elegida sería el próximo miércoles 22 de diciembre- la postergada reunión de la Mesa Nacional del espacio.

Al respecto, lo único concreto que se sabe es que este órgano de conducción política de la coalición opositora sufrirá importantes cambios entre sus integrantes.

La nueva Mesa reflejará los nuevos liderazgos surgidos de la elección legislativa y sobre todo tendrá una impronta más federal, reclamada por dirigentes que fueron clave para la victoria opositora: Carolina Losada, Rodrigo de Loredo, Luis Juez y Rogelio Frigerio, entre otros. (Télam)