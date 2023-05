El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, saludó hoy de forma irónica al ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuya postulación a la titularidad del Ejecutivo capitalino fue confirmada hoy, al recordar que “es el actual intendente de Vicente López", en uso de licencia, y "primo del expresidente Mauricio Macri".

“Saludo al actual intendente de Vicente López y primo del ex presidente –Mauricio- Macri por su designación como candidato único a jefe de gobierno porteño por el PRO", señaló Santoro en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Jorge Macri, representará al PRO en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto como precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al haber finalizado el proceso de encuestas que determinó que sea el candidato frente al otro postulante que tenía el espacio, el ministro de Salud, Fernán Quirós.

El PRO había determinado en una cumbre de su cúpula partidaria que el nombre del candidato del partido a suceder a Larreta, en el distrito que lo vio nacer, surgiría de una compulsa a través de encuestas.

Estos sondeos se llevaron adelante durante tres semanas y estuvieron a cargo de las encuestadoras Isonomía, Aresco y Trespuntozero.

En declaraciones a Radio 10, el legislador nacional evaluó como "raro naturalizar" que "el actual" jefe comunal del distrito de la zona norte del Gran Buenos Aires "sea designado como precandidato en la ciudad de Buenos Aires por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En ese sentido, Santoro recordó que el actual ministro de Gobierno porteño asumió en su cargo en diciembre de 2021, tras pedir licencia como mandatario comunal, y por eso, advirtió que “su designación final debe ser autorizada por la Justicia”.

Durante la entrevista radial, el diputado porteño aseguró que el senador nacional y líder del espacio radical Evolución, Martín Lousteau, “es más cercano” a Larreta de lo que lo es Jorge Macri.

Allí se evidencia, según Santoro, la “pelea" que existe entre Larreta y el ex presidente en torno al liderazgo del PRO en el distrito porteño, donde el espacio gobierna desde hace 16 años.

Por eso, sostuvo que “el verdadero candidato de Larreta, por lo bajo, terminará siendo Lousteau”.

En un mensaje a la militancia del FdT en la Ciudad, el diputado nacional alertó que la coalición está “enfrentando a un bloque que tiene terminales en el poder real" .

"Por eso no nos podemos comer el verso de que Lousteau es diferente a Larreta. Tampoco podemos votar en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en las PASO porque le damos todo el poder para que manejen la Legislatura porteña”, apuntó.

Santoro también puntualizó que “los errores del Gobierno porteño no tienen costo político debido a la gran protección mediática” que disfruta.

“La Ciudad no es un caos, pero tampoco es justa. Es un lugar injusto y se nota en la desinversión educativa y en la política habitacional. No hay ni una medida para los inquilinos que hoy no pueden dormir cuando tienen que renovar el contrato. Si se tiene un problema, con el Gobierno porteño no se puede podes contar”, fustigó Santoro

Luego, a la hora de hablar de las negociaciones por las candidaturas en el FdT en la Ciudad, estimó que “en cuestión de días", el espacio presentará "su opción en la Ciudad”.

“Lo más importante es la propuesta programática y eso ya lo tenemos. Está entrando ahora en imprenta. Hemos hecho un año de trabajado con estudios técnicos del peronismo, del progresismo para que esta propuesta sea una verdadera alternativa más humana, sustentable y justa”, agregó.

En esa línea, Santoro reiteró que “lo importante es tener una propuesta política que trate de sintetizar las diferencias internas para tener un debate con la sociedad".

"A mí no me interesan las discusiones internas sino más bien me interesa el debate con la sociedad sobre qué Ciudad queremos”, señaló.

Sobre la posibilidad de que haya competencia interna del FdT porteño en las PASO del próximo 13 agosto, Santoro afirmó que el objetivo es "tratar de sintetizar posiciones con todos los compañeros y compañeras"

"Pero si no se da, iremos a una PASO sabiendo que lo importante ya lo tenemos. Es la construcción de una alternativa. Eso me enorgullece porque es un modelo de Ciudad diferente al que construyó el PRO en 16 años”. (Télam)