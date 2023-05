Carlos, María Ester y Mariano Ramírez fueron víctimas del terrorismo de Estado y "se aplicó sobre ellos toda la dureza del poder disciplinador a través de golpes y abusos sexuales con el objetivo de cambiar sus identidades y destruir la figura de sus padres, quienes para los abusadores del "Hogar de Belén" donde estaban alojados eran un "terrorista y una prostituta".

Así describió la situación de los hermanos Ramírez la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en La Plata durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que mañana dará a conocer el veredicto.

Carlos tenía 5 años; María Ester, 3, y Alejandro, 2, cuando fueron conducidos al Hogar de Belén, que aún funciona en la localidad de Banfield, por orden de la justicia de menores de Lomas de Zamora, luego que un operativo policial asesinara a su madre Vicenta Orrego Meza el 15 de marzo de 1977.

El padre de los niños, Julio Ramírez, estaba detenido por su militancia y tras enterarse lo ocurrido con su esposa quiso recuperar a sus hijos, a través de la tía de éstos, Lucila, quien concurrió al juzgado de menores, donde se le exigía la presentación de una serie de papeleos para acreditar el vínculo sin darle certeza alguna sobre su paradero.

"A un niño no se le puede hacer tanto daño como el que nos hicieron a nosotros en el hogar de Belén (...) Nosotros allí no podíamos mostrar sentimientos. Nadie me podía mostrar sentimientos. No podía abrazar a nadie y nadie me podía abrazar", relató Mariano Ramírez al declarar en el debate.

Su hermana María Ester recordó que "nunca me preguntaron cómo estaba y si necesitaba algo. Todo el tiempo que estuve ahí fueron palos y golpes. Me decían que me lo merecía porque iba a ser como mi mamá".

"Entre nosotros los niños estaba prohibido hablar (...) si algo sé de todos estos tiempos en el lugar es que puedo leer a la gente sin hablar (...) nosotros nos comunicábamos en silencio, con los ojos, no con las palabras", dijo la mujer.

Afirmó que les decían en el Hogar "que era imposible salir de ahí... de escaparnos, porque tenían ojos en todas partes. Estaban bien organizados y en eso le puedo dar la razón, estaban bastante bien organizados y tenían la colaboración con la iglesia, con la escuela, con los vecinos. Estábamos súper controlados".

Carlos Ramírez explicó que "nunca salíamos a jugar con otros chicos de la clase o vecinos. Siempre estábamos en la casa de Belén, ahí... plantados ...Esta casa era como una cárcel (...)".

Una vez alojados en el Hogar, los hermanos Ramírez fueron obligados a llamar "mamá" y "papá" a Dominga Vera y Manuel Maciel, y eran sometidos a castigos su querían indagar sobre sus padres.

En su alegato la fiscalía destacó que en ese hogar los hermanos recibían "cotidianos comentarios acerca de sus progenitores. Les decían que eran delincuentes; que los habían abandonado; que no los querían; que estaban muertos y los habían tirado en el ´riachuelo´; que eran unos ´hijos de puta terroristas´; que eran pobres y vivían en la miseria, que su madre era una prostituta que andaba con muchos hombres y por eso los había abandonado; que su padre era un criminal borracho que estaba en la cárcel; entre muchas otras cosas".

Los niños y la niña era golpeados, insultados, degradados y sometidos a prácticas inhumanas, tales como hacerlos comer con los perros u orinarlos en la cara, tal como revelaron en sus declaraciones.

"El odio contra mí, contra nosotros, se manifestaba bastante claro... no servíamos para nada ... era todo porque no querían que salgamos como nuestros padres", declaró María Ester.

Los tres hermanos relataron los abusos sexuales que padecieron de parte de Manuel y Jorge Maciel, y por dos personas mencionadas como el Gordo y el Flaco, que en el caso de la niña incluía también la entrega de monedas tras las violaciones "para entrenarla como prostituta", según contó la víctima en el debate.

"Recuerdo y puedo comentar tranquilamente lo sucedido en el ataque del 15 de marzo donde asesinaron a mi madre, pero los abusos sexuales y todo lo que me hicieron en el hogar de Belén me cuesta mucho hablar, eso es como traer una piedra", declaró Carlos Ramírez durante el juicio. (Télam)