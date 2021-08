El juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Destacamento 144 de Inteligencia de Mendoza que tramita en el Tribunal Oral Federal 1, de esta provincia, continuó hoy con el testimonio de un testigo-víctima, que relató los tormentos, torturas y vejaciones que sufrió durante su paso por diferentes Centros Clandestinos de Detención (CCD).

En la audiencia en el Tribunal compuesto por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña comenzó cerca de las 10 y se extendió hasta el mediodía y se escuchó a Carlos Muñoz, un militante del Partido Justicialista quien fue un preso político durante la última dictadura.

"A mí me detienen en la localidad mendocina de San Martín, y me llevan con otros compañeros al Liceo General Espejo y después al Campo Las Lajas, en marzo de 1976", comenzó Muñoz en su relato al Tribunal.

En su testimonio, Muñoz dio detalles de los padecimientos que sufrió en los distintos centros clandestinos de detención en los que estuvo durante la última dictadura cívico militar.

"Me torturaron primero en Liceo, lugar en que fui herido en los testículos, y luego me trasladan vendado con otros compañeros al Campo Las Lajas, y continúan golpeándome", recordó Muñoz y agregó: "Ahí me hicieron como en las películas, me apuntaban con el arma, gatillaban y no había balas, era un falso fusilamiento".

En otro tramo de su testimonio, visiblemente afectado, el testigo hizo una pausa para luego continuar: "En un momento se me caen las vendas y yo reconocí donde estaba, era Campo Las Lajas, porque yo hice ahí el servicio militar en 1971".

Muñoz contó al Tribunal que, en un momento, en ese lugar, lo llevan cerca de un arroyo con poca agua, y cerca de un puesto de control le "disparan de arriba hacia abajo, a la altura del pulmón izquierdo", y agregó: "luego me atan con alambres y me dejan estacado en forma de cruz".

"Luego – siguió con su relato el testigo- me dejan en ese lugar montañoso, malherido y un arriero que pasaba por el lugar, me vio y me desata, luego me sube a su caballo y me lleva a un hospital de la zona, después llegó mi hermana y me cuidó".

Muñoz contó que, por miedo a ser encontrado, su hermana lo trasladó a otro hospital, en la localidad Mendocina de San Martin y, desde allí, ambos se subieron a un tren hasta Buenos Aires y una vez en la Capital Federal fueron hasta el hospital Santojanni.

La fiscalía, a cargo de Daniel Rodríguez Infante, ante una duda de la descripción del lugar donde estuvo detenido, le solicitó a Muñoz que haga un croquis del mismo, el testigo tomó una lapicera y un papel y, ante la mirada del Tribunal y de las partes, dibujó sin dudar el lugar.

A continuación, el fiscal le consultó al testigo si durante este tiempo visitó el sitio de su detención y esté contestó: "No volví y no quiero hacerlo", concluyó.

Por su parte el TOF, sin más testigos para la jornada de hoy, llamó a un cuarto intermedio hasta el 3 de setiembre.

Campo Las Lajas fue un espacio perteneciente a la Cuarta Brigada Aérea en el que se mantuvo en cautiverio a presos políticos desaparecidos y sobrevivientes de Mendoza y San Luis durante la última dictadura cívico-militar y fue reconocido en el 2004 como un (CCD) y señalizado en 2015 por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. (Télam)