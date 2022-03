El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) de la departamental 32 de la policía de San Rafael y la municipalidad, denominado "Ocampos y Acumuladas", continuó hoy con el testimonio de un expolicía en el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza.

En la audiencia, que comenzó cerca de las 9 y se extendió hasta de las 13, el Tribunal integrado por los jueces Alejandro Piña, Gretel Diamante y María Carolina Pereira escuchó la grabación de un testigo ofrecido como prueba por la fiscalía, quien declaró en otros juicios de lesa humanidad de la provincia.

El testimonio fue del expolicía Roberto Parra, quien fue oficial de guardia en el Palacio de Tribunales de la ciudad de San Rafael y declaró en el primer juicio de lesa humanidad que se desarrolló en Mendoza en 2010, sobre cuatro víctimas que se encuentran desaparecidas.

En aquella oportunidad, Parra declaró: "Días antes del golpe de Estado me hicieron un sumario porque creían que yo estaba infiltrado, que era extremista y fui hablar con el jefe de la Unidad Regional II de la policía de Mendoza, Raúl Ruiz Soppe, para que me reincorporaran y me enviaron al Escuadrón de infantería para hacer guardia en la departamental 32".

En este juicio denominado "Ocampos y acumulados" se juzga a seis exmilitares y expolicías por los delitos de privaciones ilegales de libertad, tormentos y homicidios cometidos días antes y durante la última dictadura cívico-militar en perjuicio de 25 víctimas, en la ciudad de San Rafael, ubicada a 230 kilómetros de la capital provincial.

En otro tramo de su relato, Parra señaló que "en las guardias que estuve pasaron a varios detenidos y por lo que se vivía en esos momentos para mí eran presos políticos; entre esos estaban Ofelia Cejas, esposa del exgobernador de Mendoza Martínez Baca (1973/1974), y Roberto Osorio". Agregó sobre esto último: "De él -por Osorio- me acuerdo mucho porque la esposa que estaba embarazada le traía milanesas para comer".

"A ellos -continuó- los detuvieron casi al mismo tiempo y los llevaron a la departamental que estaba yo, esto lo asenté en el libro de novedades y los liberaron casi a la misma hora; primero a Osorio, quien salió de la guardia hacia una calle oscura. Siento un Unimog (vehículo) militar que se acerca y después unos gritos, salgo y no había nadie; desde entonces nunca más lo vi", concluyó el testigo.

Osorio era responsable de la farmacia del exgobernador Alberto Martínez Baca, tenía cercanía al peronismo, lo detuvieron el 23 de marzo de 1976, en el domicilio de su suegro, junto con su esposa, y luego fue trasladado al Escuadrón de Infantería de la Policía de San Rafael y desde entonces no se supo más de él.

Los imputados de este juicio son los exmiembros de la Policía de Mendoza Oscar Raúl Pérez; Norberto Ernesto Mercado; Luis Di Filippo; Mario Guillermo Ocampo, quien fue el segundo jefe de la Compañía de Montaña VIII y estuvo prófugo entre 2012 y 2019; Luis Ricardo Rizo Avellaneda, quien fue jefe de la sección Inteligencia del Ejército en San Rafael, y el ex teniente coronel, Aníbal Guevara.

Entre las víctimas están Orlando Flores, Nilo Torrejón; los hermanos Ramón y Roberto Rosales, Francisco Tripiana, Pascual Sandoval y Roberto Osorio. Estos tres últimos permanecen desaparecidos.

El Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo 2 marzo, jornada en la que se retomarán las audiencias. (Télam)