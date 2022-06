El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Destacamento 144 de Inteligencia de Mendoza, durante la última dictadura cívico militar continuó hoy con la declaración del exjefe de la División Inteligencia de la IV Brigada Aérea, Juan Carlos Santamaría, quien manifestó ser inocente de los hechos que se le imputan.

"No he dado, ni recibido órdenes de mi superiores para realizar operativos u otros procedimientos para detener, secuestrar, robar, asesinar o capturar a otras personas", fueron las primeras palabras ante el Tribunal del exjefe de la División Inteligencia de la IV Brigada Aérea.

En este sentido, el imputado, durante su declaración fundamentó que su "inicio de actividades dentro de la IV Brigada fue durante fines de 1976 hasta fines de abril de 1977, y el 25 de abril de ese año llego a Mendoza y solo realizo actividades dentro de la misma", y agregó que por los hechos por el cual se lo imputa en el periodo que va del 4 al 10 de abril, "se encontraba en Buenos Aires".

"El tiempo que estuve en Mendoza prácticamente la actividad ha sido en el lugar, no he tenido actividad externa que esto solo se da si se va en comisión o porque viene una orden de operaciones para realizarla, y las únicas externas han sido vuelos y no precisamente terrestres", sostuvo el exjefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea.

En ese sentido, agregó que "así que me declaro totalmente inocente señor presidente (en referencia al presidente del Tribunal) de todas las acusaciones que se me hacen en los hechos que han ocurrido en los años 1977 y 1978, y en cualquier fecha porque nunca intervine en ningún operativo para secuestrar, asesinar o robar a personas".

Este juicio comenzó en 2019 y tiene a 21 integrantes del personal de Inteligencia de la Policía de Mendoza, del Ejército y de la Fuerza Aérea, acusados de actuar en perjuicio de 107 víctimas, de las cuales 61 están desparecidas.

Santamaría realizó su declaración de manera virtual ya que cuenta con prisión domiciliaria luego de ser condenado en 2018 a prisión perpetua en el sexto juicio por delitos de lesa humanidad, denominado "Campo las Lajas", y en el 2020, ante el avance del coronavirus, sus abogados solicitaron la domiciliaria por razones de salud.

Por su parte la Fiscalía le preguntó a Santamaría si recordaba quién estaba a cargo de la Jefatura de Operaciones en los años 1977 y 1978, y el exmilitar respondió: "No recuerdo, pero sí sé que era un oficial en jefe, se colocaba a un mayor o un vicecomodoro o un oficial del aire, los que estaban a cargo de ese destino".

Sobre si recordaba cómo estaba organizada la Jefatura de Operaciones, dijo: "No recuerdo como estaba organizada, pero tenía su asiento al lado de la Jefatura de Brigada, y allí se reportaban todos los turnos, todas las novedades, no recuerdo al oficial en jefe".

La audiencia se desarrolló en el Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña comenzó cerca de las 10 y concluyó cerca del mediodía.

Antes de finalizar la audiencia, el Tribunal le preguntó a Santamaría si quería agregar algo más y dijo: "Quiero manifestar mi absoluta inocencia por estos hechos que se me imputan porque no he estado, ni participado del mismo, nada más señor presidente", concluyó.

Una vez finalizado, el Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo 13 de junio, jornada en la cual continuarán los testimonios. (Télam)