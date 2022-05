El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Destacamento 144 de Inteligencia de Mendoza durante la última dictadura cívico-militar continuó este viernes con la declaración de un ex miembro de la Fuerza Aérea que se desempeñó en la división de inteligencia durante el terrorismo de Estado y se encuentra procesado.

"Me presento a mediados de marzo de 1978, procedente del curso de inteligencia a la Regional de Inteligencia Oeste y paso a destino interno en la División Inteligencia en abril a partir de la realización del Mundial de Futbol de 1978", dijo al comienzo de su declaración el ex suboficial de la Fuerza Aérea Guillermo Campanille.

Y agregó que luego de esa asignación "me envían a realizar un curso de protocolo y ceremonial y luego pasamos al aeropuerto internacional el Plumerillo, en Mendoza".

"A partir de julio nos envían por el conflicto armado del Canal de Beagle a la base área militar en Río Gallegos y vuelvo a Mendoza en enero de 1979", remarcó.

El exmilitar durante su declaración, de manera presencial, dio cuenta de su foja de servicios durante la última dictadura y sus funciones en distintas áreas y su desempeño en la IV Brigada Aérea, en la División Inteligencia.

La audiencia se desarrolló en el Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña comenzó cerca de las 10 y concluyó cerca del mediodía.

Sobre los hechos que se juzgan en este juicio se le preguntó al ex militar si tenía algún conocimiento de los delitos que se procesaban en esta causa.

"Si yo hubiera conocido los hechos, evidentemente hubiera dado la novedad o informado porque no estaba en ninguno de mis principios y de mi formación de andar en esas cosas atroces que decían que hacían", aseguró.

El ex suboficial Campanille está procesado por delitos tales como privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio y asociación ilícita ocurridos en Mendoza durante la última dictadura.

Este juicio comenzó en 2019 y tiene a 21 integrantes del personal de Inteligencia de la Policía de Mendoza, del Ejército y de la Fuerza Aérea, acusados de actuar en perjuicio de 107 víctimas, de las cuales 61 están desparecidas.

La fiscalía le preguntó a ex militar si llego a ser encargado de la Regional Oeste de Inteligencia y esté respondió: "Nunca tuve mando en ese periodo, yo era el más moderno de todos, era el limpia botas de la regional",

"Recién salía de un cursito y era el ultimo en recibir todas las ordenes, yo no tenía mando, tampoco sobre ningún personal civil", aseveró.

Sobre esto último, la fiscalía le indicó a Campanille que por los apuntes de su legajo, en su periodo evaluatorio desde septiembre de 1978 a agosto 1979, fungió en un momento como auxiliar y también como encargado de la Regional Oeste.

"El termino encargado era figurativo, nunca tuve mandos, ni jerarquía, ni realice inteligencia, no estaba capacitado", sostuvo el ex suboficial, por lo que la fiscalía volvió le repreguntó: "¿Porqué lo ponían a usted entonces como encargado en el periodo de evaluación y no al personal calificado?"

A lo que el declarante contestó: "No sé responderle porque me dieron ese otorgamiento".

"¿Dónde realizó 'el cursito' que hizo mención y de que se trataba?, pregunto la fiscalía y Campanille respondió que "era de Inteligencia en 1977 y fue en la Escuela de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina, en el edificio Cóndor, no recuerdo las materias, eran seis o siete".

Sobre si tenía conocimiento sobre la lucha contra la subversión en ese entonces contestó que "había grupos que estaban desarrollando tareas en contra de un sistema, otra cosa no sabía".

Y si en el curso había alguna instrucción sobre esto último, el exmilitar indicó que "no había una materia que tenía que se llamaba guerra revolucionaria, pero no había referencia relacionada a la lucha que se menciona".

Antes de finalizar la audiencia al Tribunal le preguntó a Campanille si quería agregar algo más y dijo que "habiendo sido el personal más moderno, desconocía la existencia de grupos que hicieran actividades paralelas"

"No tuve personal a cargo, en ese aeropuerto no tenía voz, ni voto y nunca recibí ordenes que implicaran daños físicos o verbal en perjuicio de otras personas", concluyó.

Una vez finalizado, el Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo 20 de mayo, jornada en la cual continuarán los testimonios. (Télam)