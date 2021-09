El juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Destacamento 144 de Inteligencia de Mendoza que se tramita en el Tribunal Oral Federal 1, de esta provincia, continuó hoy con el relato de dos testigos sobre la detención de un familiar durante la última dictadura militar.

En la audiencia de hoy, que comenzó cerca de las 10.30 y se extendió hasta el mediodía, el Tribunal compuesto por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña escuchó de manera virtual a Ana María Mateu y Mariano Made, exesposa e hijo del fallecido José Blas Made, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), quien fue detenido en julio de 1976 y luego trasladado a la IV Brigada Aérea.

En primer término, luego de superar algunos problemas técnicos, declaró Mateu y en su relato recordó que "días antes de la detención de José", allanaron su casa en búsqueda de libros, pero él no estaba en su domicilio, porque había vuelto con sus padre.

Luego, sobre la detención de su pareja José Made, señaló: "En julio me entero a través de los custodios de la UOM, ya que él estaba vinculado al área sindical del peronismo, que a José se lo habían llevado preso desde la Legislatura a la IV Brigada Área".

"Al día siguiente, fui tres días seguidos, estando embarazada, con mi suegra hasta la puerta de la Brigada Área para pedir que me lo dejaran ver" añadió la testigo y recordó que "en la tercera o cuarta vez de estar parada ahí, un Brigadier (no recordó su nombre) me hizo pasar y me preguntó sobre mis amigos, luego dos personas me interrogaron sobre los libros".

En este contexto, agregó que después pudo ver a José Made, a quién lo recordó en ese momento "rapado y en buen estado de salud".

Al repasar los hechos, mencionó que "a los dos días" de su visita "lo soltaron" pero señaló que luego se divorciaron y no supo más de él.

En segunda instancia, declaró el hijo de Mateu y Made, Mariano Made, que hizo un repaso sobre esos hechos, según el relato de su madre, ya que en ese momento tenía un año y medio de edad.

Sin más testigos para la jornada de hoy, el TOF llamó a un cuarto intermedio hasta el 1 de octubre. (Télam)