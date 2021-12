La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, anunció hoy que “en septiembre se superó el número de trabajo registrado previo a la pandemia, y se contabilizan 120.000 trabajadores más y un crecimiento del 1%”.

Cerruti destacó que en materia de empleo “no sólo se recuperó lo perdido en la pandemia, sino que empezamos la senda de recuperación de los perdidos de 2017 a 2019 con el gobierno anterior”.

“Hay 120.000 trabajadores más que en diciembre de 2019”, precisó la funcionaria, quien indicó que “el empleo asalariado y registrado recuperó el 75% de los 770.000 suspendidos en la pandemia”.

Por otra parte, la portavoz aseguró que “no hay motivo para una devaluación” del tipo de cambio, y afirmó que actualmente “la brecha entre los dólares es menor que en otros momentos del año”.

Además, insistió en que “cualquier acuerdo (con el Fondo Monetario Internacional) tiene que ser el marco de crecimiento para la Argentina”.

En otro orden, Cerruti anunció que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se reunirá el 9 de diciembre próximo “con todos los representantes del sector de la carne”, en el marco de las negociaciones que se llevan a adelante para contener los precios en el mercado interno.

Asimismo, precisó que en la reunión Domínguez presentará “el Plan 2022/2023 que contempla la producción de carne, maíz y de trigo”.

Por otra parte, la funcionaria sostuvo que “éste es un Gobierno que no va a hacer un ajuste, sino que lleva adelante una política de crecimiento con inclusión”, y subrayó que “eso se verá en el presupuesto” que se discute en el Parlamento.

“Es un presupuesto de crecimiento, que refleja los índices que creemos que la Argentina sostendrá”, remarcó Cerruti.

Cerruti, reafirmó hoy que el Gobierno nacional "no opina sobre las causas judiciales en trámite", al ser consultada sobre el procesamiento sin prisión preventiva que recibió ayer el expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

"La Presidencia no opina sobre causas judiciales en trámite. Lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, el Gobierno no opina sobre causas judiciales y no vamos a opinar en esta causa en la que está involucrado el expresidente Mauricio Macri", dijo Cerruti en su habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa de Gobierno.

Macri fue procesado ayer sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes, por el juez federal de Dolores Martín Bava, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio (JxC) como "autor" de espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que "prima facie" Macri es "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal".

El fallo también establece que el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de un viaje que realizó a Chile, donde fue recibido por el presidente Sebastián Piñera.

Además de sufrir un embargo en sus bienes el exmandatario "no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal", establece el fallo.

