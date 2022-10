Las 62 Organizaciones Peronistas celebraron hoy los 77 años del Día de la Lealtad con un acto en La Plata, en el que plantearon la necesidad de que trabajadores y trabajadoras ocupen espacios políticos que les permitan "recuperar la bandera de justicia social".

"Es fuerte el enojo de la clase trabajadora, todos tenemos problemas en el día a día. Quiero que un trabajador venga y me diga 'estoy bien', y no lo encuentro. Hoy si no hay un plan social o un plan Trabajar las familias no tienen qué comer", expresó José Ibarra, dirigente de las 62 Organizaciones y titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, en declaraciones a la prensa en el marco del acto realizado en el Club Atenas de La Plata.

No obstante, dijo que las críticas al Gobierno "no implican que queramos ir por afuera" del PJ.

Y graficó: "¿Qué son los jubilados con una jubilación de 37 mil pesos. ¿Eso está bien?. ¿Eso es justicia social? El Gobierno dice ser peronista, y nosotros lo hemos apoyado no sólo por peronista sino por haber sido elegido por el voto".

Reflexionó que "las 62 Organizaciones no debieron abandonar el camino de militancia en la unidad básica, donde está el grueso de las familias trabajadoras, hay que salir, hay que ver y palpar la desgraciada situación que estamos atravesando".

"Es una vergüenza dónde nos han llevado los políticos; sabemos trabajar, tenemos hombres y mujeres capaces de pensar y hacer política. Estamos capacitados para trabajar y defender los derechos de los trabajadores", afirmó.

Aseguró que "no queremos más ser convidados de piedra, nunca más. Hubo poco diálogo, estamos cansados de recorrer los pasillos del Congreso, cansados de tocar las puertas y si las golpeamos es que tenemos una necesidad".

"Les guste o no les guste, el movimiento obrero tuvo el 33 por ciento de cargos electivos en el peronismo: 33 por ciento eran políticos, 33 por ciento trabajadores y 33 por ciento las mujeres, sin necesidad de una ley que dijera que debían tener esta representatividad", puntualizó.

Ibarra destacó que "estamos acá en La Plata, la capital de la provincia más rica, y no puede ser que haya un 50 por ciento de jóvenes pobres, que no tengan la educación que corresponde, que reclamen seguridad. Se perdió la cultura del trabajo, la dignidad de dar bienestar a la familia a través del trabajo".

Aclaró sin embargo que las críticas efectuadas al Gobierno "no implican que queramos ir por afuera. Somos peronistas y vamos a ir por la bandera de la justicia social. Es el momento de apoyar la bandera de la justicia social. Somos peronistas y vamos dónde se tenga el mayor proyecto de defensa de la justicia social". (Télam)