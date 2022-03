El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Destacamento 144 de Inteligencia de Mendoza, durante la última dictadura cívico-militar, continuó hoy con las declaraciones de Daniel Tramontana, quien fue detenido y secuestrado, y Heidi Tenenbaum, hermana de una víctima desaparecida por el accionar del terrorismo de Estado.

La audiencia, comenzó a las 10 y concluyó cerca de las 13, se desarrolló en el Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Alberto Carelli; Héctor Cortez y Alejandro Piña, quienes escucharon de manera presencial estos dos testimonios.

Tramontana, quien fue secuestrado en marzo de 1976, en su domicilio de la localidad mendocina de Las Heras, inició su relato visiblemente alterado, contó las alternativas de su captura.

“Entraron a mi casa de manera violenta cerca de las 22 del 24 de marzo (de 1976). Eran dos hombres vestidos de civil. Estaban armados con fusiles FAL y me llevaron delante de mi esposa e hijo de un año. Me subieron al auto y nos fuimos” hacía un lugar en el cual quedó detenido.

Ante la requisitoria del fiscal Daniel Rodríguez Infante, el testigo narró que trabajaba en la Dirección de Tránsito y Transporte de la provincia, y que lo obligaron "a renunciar" después de haberlo detenido.

"Era delegado gremial del sindicato estatal de ATE. Por esto me secuestran y me llevan al Liceo Militar. Ahí vi a compañeros míos de militancia. Recuerdo a Roberto Blanco, Luis Toledo y otros más”.

En cuanto a su estadía en ese lugar, el declarante señaló que estuvo cuatro meses "con varios compañeros de militancia y del trabajo".

También, recuerdo haber visto a un compañero de apellido Lemos y a Blanco que era referente de todos nosotros y está desaparecido", sostuvo Tramontana.

Y agregó: “Firmé la salida de ese lugar en julio de ese año y me dijeron 'si volvés a entrar acá no salís más'. Me fui rápido. Me exilié en Perú, donde estaba mi familia”, concluyó el testigo afectado por ese recuerdo.

Luego fue el turno de Tenenbaum, quien ya declaró en el juicio de lesa humanidad de la Mega Causa IV de Mendoza, y es hermana de Gisela Tenembaum, desaparecida en 1977.

Heidi comenzó su testimonio ante el Tribunal con un recuerdo: “A mi hermana, la última vez que la vi estaba triste y deprimida por la desaparición de Alfredo Escámez en San Juan, donde estaba escondido y era la pareja de Gisela”.

Tenenbaum, militaba en la agrupación Montoneros y fue secuestrada en Godoy Cruz, Mendoza, en abril de 1977, luego de permanecer clandestina en diferentes lugares de la provincia y en la vecina San Juan.

“En Mendoza, mi hermana se escondió en diferentes casas. Vivió con amigos de militancia, pero en mi casa nunca se ocultó. Igual me visitaba cada tanto. Venia camuflada con el peinado cambiado”, recordó la testigo en un tramo de su testimonio.

Y agregó: “Después que ella desaparece, una vez vinieron a mi casa tres hombres armados y me interrogaron. Me preguntaron por ella, su militancia y sus compañeros. Les dije que no sabía nada. Pero me di cuenta que ellos sabían que mi hermana estaba desaparecida”, concluyó.

Este juicio comenzó en 2019 y tiene a 21 acusados integrantes del personal de Inteligencia de la Policía de Mendoza, del Ejército y de la Fuerza Aérea, en perjuicio de 107 víctimas, de las cuales 61 están desparecidas.

El Tribunal, luego de escuchar a ambos testigos llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo 18 de marzo, jornada en la cual continuarán los testimonios. (Télam)