El juicio por los delitos de Lesa Humanidad cometidos en el Destacamento 144 de Inteligencia de Mendoza que se tramita en el Tribunal Oral Federal 1 de esta provincia continuó hoy con el relato de una testigo y una víctima sobre los hechos acontecidos durante la última dictadura cívico-militar.

En la audiencia de hoy que comenzó cerca de las 10.30 y se extendió hasta el mediodía, el Tribunal compuesto por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña escuchó de manera presencial en primer término a Rosa Pérez, sobrina y hermana de Emiliano y Jorge Pérez, ambos desaparecidos y en segunda instancia a Ramón Córdoba.

La testigo dio cuenta sobre el allanamiento que se realizó el 6 de abril de 1977 en su vivienda, ubicada en la localidad mendocina de Las Heras, en la que reconoció a varios militares que participaron de la misma.

"Llegue a mi casa y vi la puerta de entrada partida en dos y una marca de una bota en la puerta y al entrar veo a mi mama con mi hermanita menor tratando de entender lo que sucedía, mientras entraba y salía gente que revolvía todo. Se acerca un hombre vestido de civil y me pregunta si llevaba armas encima", comenzó su relato Pérez ante el Tribunal.

Y agrego: "Reconocí a Santamaría (en referencia al ex Comodoro Juan Carlos Santamaría condenado en otros juicios de lesa humanidad en Mendoza), era un hombre bajo y corpulento que entraba a la casa y hablaba con quienes hacían el allanamiento. Sé que era militar de la cuarta Brigada Aérea y en ese momento, desde adentro, vi vehículos de la Fuerza Aérea".

La testigo además señaló que en un momento ordenaron llevarla a ella a una habitación de su casa bajo la vigilancia de un conscripto que estaba nervioso.

"Me preguntó si estaba preocupada. Le contesté que sí. Y él me dice que en 'la otra casa que revisamos está destruida, levantaron los pisos'. Al decirme la ubicación de la esa casa me doy cuenta que era la de mi tío, Emiliano Pérez.

El segundo testimonio fue el de Ramón Córdoba, quien participaba en esa época de actividades gremiales en el Banco Nación y detenido en octubre de 1977, luego trasladado a diferentes ex Centros Clandestino de Detención (CCD) de la provincia y del país y recuperó la libertad en 1981.

Córdoba, entre otros puntos en su relato contó que "luego de estar en el D2 donde sufrí torturas, después fui trasladado a la comisaria Séptima de Godoy Cruz en un camión celular con los ojos vendados junto a Luna y Piardinelli, yo a través de la vendas reconocí donde íbamos porque viví a pocas cuadras de ahí".

Sobre su estadía en la Comisaria Séptima Córdoba dijo: "Estábamos en unas celdas ubicadas en la parte posterior y a través de una mirilla que tenía, yo algunas veces miraba lo que sucedía en el patio, estuvimos cerca de tres meses ahí y no nos torturaron en ningún momento".

Finalmente el TOF llamó a un cuarto intermedio hasta el viernes 10 de diciembre. (Télam)