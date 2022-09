El Nuevo MAS, encabezado por la dirigente Manuela Castañeira, fue el único sector opositor que al momento se plegó a movilizar el día después del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"De forma independiente", agregaron desde ese partido que se sumó a la acción convocada a Plaza de Mayo tras la viralización de las imágenes en las que se lo ve al acusado, Fernando Andre Sabag Montiel, gatillar a la cabeza de la ex presidenta.

"Estamos en las calles hoy ante el gravísimo intento de magnicidio que ha sucedido en el día de ayer. Consideramos que era un deber salir de manera inmediata a dar una respuesta porque al fascismo no se le discute, se lo combate en las calles, y por ese motivo estamos en una unidad de acción en la calle", expresó a NA Castañeira desde Hipólito Yrigoyen junto a su delegación.

"Lo hacemos de manera independiente, bajo nuestras banderas socialistas porque hay discusiones de fondo en la Argentina que no queremos que se oculte que tienen que ver con el ajuste recesivo que impulsa el Gobierno, el acuerdo con el FMI que quiere someter al país, y con la defesa inclaudicable de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Con esas banderas, salimos hoy a la calle"

De forma diferenciada, desde el Frente de Izquierda aseguraron que a pesar de repudiar el suceso en redes sociales, no van a participar las manifestaciones en las calles.

"Hemos repudiado categóricamente el hecho, reclamado la investigación, pero no vamos a marchar. La marcha es reivindicatoria del Gobierno, con un planteo que no compartimos, así que expresamos nuestro repudio bajo otra modalidad", expresó Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero. A su parte, desde el PTS apuntaron contra el liberal Javier Milei, a quien asociaron al autor del ataque, Fernando Andrés Sabag Montiel, al tiempo que aclararon que no marcharán.

"En la tradición del marxismo revolucionario, desde el PTS condenamos este intento de magnicidio sin dudar un momento

Nuestro más enérgico repudio y exigencia de esclarecimiento no nos lleva de todos modos a ser parte de la convocatoria a movilizarse este viernes, hecha por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional (y que está siendo replicada por las dirigencias sindicales y estudiantiles oficialistas)", expresaron. SR/SPC NA