Luego de cumplirse dos años del desalojo en la localidad de Guernica por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, operativo que dejó decenas de heridos y 35 detenidos, el Polo Obrero encabezó hoy una protesta en el Puente Pueyrredón, donde apuntó contra el mandatario Axel Kicillof y Sergio Berni, el ministro de Seguridad.

"A dos años del desalojo brutal que ordenó el gobernador Kicillof y aplicó el ministro Berni, vamos a acompañar a las familias que no recibieron ninguna respuesta por parte del Gobierno que solo reprimió a toda la desesperación por la falta de tierra y vivienda en toda la provincia de Buenos Aires", apuntó Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.

Con la presencia de efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), los piqueteros se concentraron en la fuente de la calle Mitre donde aseguraron que, luego del desalojo que se llevó a cabo el 29 de octubre de 2020 tras cuatro meses de toma, "Kicillof informó que su Gobierno tiene 92.000 lotes sociales" pero que "ni uno fue entregado a los millones sin tierra de la Provincia".

En ese sentido, denunciaron una crisis habitacional en el territorio bonaerense. Según una investigación desarrollada por el Instituto de la Vivienda de la Provincia en 2021, el distrito más afectado por el déficit de viviendas aptas es La Matanza con un 17%, seguido por municipios como Moreno, Almirante Brown y Lomas de Zamora, entre otros.

Desde el Polo Obrero, por otro lado, le endilgaron al oficialismo que "no hay grietas entre los nac & pop y la derecha", al asegurar que aquel operativo en Guernica "fue saludado" por dos dirigentes del ala dura de la oposición, como la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y el exsenador Miguel Ángel Pichetto, quien fue compañero de fórmula del ex presidente en el año 2019.

En un comunicado que lanzaron desde los movimientos sociales no alineados con el Gobierno que hoy marcharon, denunciaron que "el predio en cuestión era codiciado por la Municipalidad de Presidente Perón para un emprendimiento inmobiliario que quería concretar la construcción de un nuevo barrio cerrado para ricos, en medio de un mar de pobreza".

Sin embargo, expresaron: "Los supuestos propietarios nunca presentaron en la causa judicial, los títulos de propiedad que decían tener, lo que no fue un obstáculo para que los defensores de la propiedad privada actuaran contra los privados de toda propiedad".

"Kicillof y Berni actúan en unidad, contra el derecho a la vivienda. Desde el Polo Obrero, todo el apoyo a los vecinos y las vecinas", concluyó Belliboni. MCD/KDV NA