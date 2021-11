Por Santiago Fraschina, secretario general de la ANSES.

El día 7 de octubre, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializamos una nueva política de aumento a las Asignaciones Familiares (AAFF) llamada “Complemento para el Salario Familiar”.

Desde el 25 de octubre se abonó el primer pago del Complemento Mensual para el Salario Familiar para Asignaciones Familiares por Hijo/a e Hijo/a con discapacidad. Los días 10 y 11 de noviembre se pagará nuevamente este complemento a 1,5 millones de titulares de 2,3 millones de asignaciones del Rango 1 de ingresos, compuesto por trabajadores/as con ingresos familiares de hasta $78.454 y Monotributistas A, B o C, perciben un complemento de $5.063 por asignación. También se pagará a 600 mil Titulares de 900 mil asignaciones del Rango 2 de ingresos, compuesto por trabajadores/as con ingresos familiares de entre $78.454,01 y $115.062 y Monotributistas D, perciben un complemento de $3.415 por asignación.

Esta medida, genera un refuerzo inmediato en los ingresos de los hogares alcanzados, dado que en octubre y noviembre se duplica el valor de la Asignación por Hijo/a del Rango 1 y del Rango 2 y el nuevo valor se mantiene para los meses siguientes de manera progresiva acompañando a esos hogares. Este Complemento Mensual para el Salario Familiar cubre al 89% del total de niños, niñas y adolescentes que perciben asignación familiar.

Observando la evolución del monto de las Asignaciones Familiares, entre 2013 y 2015, los datos disponibles demuestran que incrementaron su poder adquisitivo un 13,5%. Entre 2016 y 2019, como consecuencia de las políticas de ajuste fiscal, las Asignaciones Familiares (que son un apoyo a quienes trabajan de manera registrada) se redujeron un 18% en términos reales. Entre 2019 y 2021, ante la crisis y la llegada de la pandemia, las políticas se focalizaron en quienes no tienen trabajo y se encontraban en una situación más vulnerable. Por este motivo, se mantuvo estable en términos reales el valor de las Asignaciones Familiares y se complementó el ingreso de quienes recibían Asignación Universal por Hijo/a con medidas como la Tarjeta Alimentar. Así, en este período, los ingresos por políticas sociales de una familia con AUH se incrementaron más del 100% en términos reales hasta septiembre 2021.

Desde octubre, un titular del Rango 1 de ingresos, con dos hijos/as que recibía $10.126 de salario familiar luego del Complemento Mensual recibió en octubre $20.252. Por otro lado, una familia (o un titular) del Rango 2 de ingresos, con dos hijos/as que actualmente recibe $6.830 de salario familiar luego del Complemento Mensual recibirá en octubre $13.660. Estos montos serán fijos y se irán superando a medida que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras recuperen poder adquisitivo. En conclusión, una familia con ingresos de $50.000 (Rango 1), percibió un aumento del 17% de sus ingresos en octubre y una familia con ingresos de $100.000 (Rango 1), percibió un aumento del 6,5% de sus ingresos en octubre.

El ingreso de los hogares es una señal del funcionamiento de las políticas públicas y, por este motivo, el Complemento al Salario Familiar se aplica en el momento de recuperación económica post pandemia. El crecimiento que registrará argentina en 2021 y 2022 debe ser reflejado en una mejora de los ingresos de la población y no en el enriquecimiento de los mismos pocos de siempre. Las políticas públicas se asegurarán de que el sendero de recuperación sea con inclusión y mejora de la calidad de vida de quienes más lo necesitan, porque de no ser así, no será una recuperación real.

