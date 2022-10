El comité Julio César Strassera de la Unión Cívica Radical (UCR) porteña afirmó hoy que "escuchar los reclamos de los estudiantes" de escuelas de la ciudad de Buenos Aires "nos mejorará como sociedad", mientras que advirtió que la educación en la Argentina "atraviesa, hace muchos años, una crisis profunda que impacta negativamente en toda la sociedad" y la que depende la ciudad "no es ajena a esa situación".

"Los estudiantes son parte de la comunidad educativa, su voz es tan valiosa y representativa como cualquier otra", advirtió el comité de la Comuna 14 en un comunicado, el primero que se conoce desde la UCR desde la toma de escuelas porteñas.

En ese sentido, sostuvo que "escucharlos cuando dan a conocer mediante reclamos estas problemáticas es una forma de interpretar si a la educación se le da la importancia que tiene o solo hacemos discursos vacíos que no cambian nada".

"Destinar un presupuesto creciente al sistema educativo es el mayor gesto de afirmación sobre la importancia que le asignamos a la educación de nuestra sociedad", señaló el comité en el comunicado difundido en sus redes sociales.

El espacio, que tiene entre sus referentes a Agustina Monner Sans, Matías Rodríguez, Alejandra García y Pablo Galeano, señaló que "como radicales no debemos olvidar, por ejemplo, que gracias a que Arturo Illia durante su presidencia destinó un porcentaje que aún sigue siendo récord, el 23% del presupuesto nacional, a la educación" y afirmaron que "hoy todavía seguimos cosechando los beneficios de esa inversión".

"Las tomas de los colegios son casi la única herramienta que tienen los estudiantes para hacerse escuchar frente a lo que sufren a diario", expresaron y pidieron que "no deben escandalizarnos. Simplemente están ejerciendo sus derechos con el solo fin mejorar lo que los 'adultos' con responsabilidad sobre el tema no saben o no quieren solucionar". (Télam)