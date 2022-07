La comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside Vanesa Siley (Frente de Todos), retomó hoy el análisis de los proyectos que prevén la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar accidentes laborales y afirmar el derecho a un dominio sindical seguro y saludable.

El debate estuvo centrado en el proyecto del Poder Ejecutivo pero hay además iniciativas similares de diputados de diferentes bloques, en tormo a la creación de Comités Mixtos.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo comenzó a ser analizado en octubre pasado en la comisión, en un encuentro que contó con la presencia del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

"Estamos dando continuidad al debate de este proyecto que es a agenda abierta y con ganas de que sea representativa. Vamos a continuar con el análisis de este proyecto", dijo Siley al iniciar el debate.

El primero en exponer fue el exdiputado y especialista en derecho laboral Héctor Recalde, quien coincidió en general con el proyecto y sugirió que se podría agregar "algo vinculado con lo inesperado cuando el trabajador advierte un problema en su salud y puede negarse cuando estima que un trabajo generaría un riesgo a su salud" pero, dijo, "en general está muy bien redactado".

A su turno, Juan José Etala, de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostuvo que "las cuestiones acosos y violencia en el trabajo son cuestiones causísticas" y consideró que "no parece ser oportuno tratarlas en una comisión mixta, lo tiene que valorar un juez con pruebas no con versiones de hechos".

Por su parte, Cristian Jerónimo, secretario de Salud Laboral de la CGT, dijo que "son importantes estos tipos de comités porque entendemos que tiene injerencia en el día a día y en la vida de los trabajadores. La salud, la seguridad y la higiene en el trabajo tiene que empezar a ser mirado desde una perspectiva integral. Muchos empresarios toman a la prevención como un costo y eso no es así".

En tanto, Lilian Capone, secretaria de Salud de la CTA, afirmó: "Consideramos que los comités tienen que tener una mirada muy crítica, y supervisar que los mapas de riesgo que se hacen sean coherentes y coincidan con la realidad del puesto de trabajo de los compañeros y compañeras. Es momento oportuno para discutir estas cuestiones".

Asimismo, Ramiro Fernández, de la secretaría Salud Laboral de Foetra (Telefónicos), consideró que "es importante que la autoridad de aplicación lleve un registro, con actualización anual y que las actas sean digitales".

"Nos parece muy bien que estemos trabajando en un esquema empresarial, laboral, mucho más moderno; también hay que trabajar mucho en la salud de nuestros trabajadores, en la violencia y el acoso y, fundamentalmente, en la paridad de género", afirmó Leo Bilansky, secretario adjunto de la cámara empresaria CAME.

Por su parte, Mario Manrique, secretario adjunto de la CGT y de SMATA, consideró que "la salud y la higiene no es un gasto, es una inversión: le pusimos precio a la accidentología, en vez de ponerle castigo al que no cumple con las prevenciones. La ley debe prevenir para no tener que pagar accidentes" y pidió que

También, el diputado nacional Sergio Palazzo (Frente de Todos), secretario general de la Asociación Bancaria, consideró que "es imprescindible para resguardar la salud de los trabajadores" y dijo que "seria muy bueno para que ese dinero que se evita en la prevención pueda reciclarse para mejorar la economía y mejora el funcionamiento de la economía y de la producción".

Para el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, "es muy importante que estemos abordando este tema" y destacó el aporte de los referentes de las organizaciones sindicales, al sostener que "es una discusión que solamente puede encontrar una oposición del empresariado con una mirada muy corta y sin ver que el sector empresario también se beneficia con este proyecto". la ley esta busca establecer un piso

La propuesta apunta a crear un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención, en tanto que la implementación de los comités será obligatoria para las empresas en las que se desempeñan más de cien trabajadoras.

El proyecto fue elaborado por el Ministerio de Trabajo, junto con la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, y la participación de la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

"No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el Siglo XXI", expresó Alberto Fernández en la Casa Rosada el pasado 6 de octubre cuando hizo la presentación pública del proyecto.

El proyecto busca crear un sistema de derechos, responsabilidades y deberes proporcionalmente definidos y concederá prioridad al principio de prevención, en tanto que la implementación de los comités será obligatoria para las empresas en las que se desempeñen más de cien personas.

Según la norma, en todo establecimiento en el que presten tareas por lo menos 30 trabajadores, se constituirá un Comité Mixto de Seguridad, Salud Laboral e Higiene, que tendrá como objeto colaborar en la prevención de riesgos del trabajo y la promoción y protección de la salud y seguridad de los trabajadores.

Establece además que la actuación del Comité Mixto de Seguridad, Salud Laboral e Higiene no relevará al empleador y a la ART, que son los responsables de la prevención, de las obligaciones que se encuentran a su cargo.

