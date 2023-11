“Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina”, anunció el presidente electo de la Nación, Javier Milei, pocos minutos antes de las 22, en lo que describió como “una noche histórica” para el país.

Parado detrás de un atril tras el cual había un gigantesco logo con la imagen de la Casa Rosada y la leyenda “Presidente electo – República Argentina”, Milei agradeció al equipo que trabajó para “lograr el milagro de tener un presidente liberal-libertario”.

El mandatario electo también agradeció a los fiscales de La Libertad Avanza (LLA) y de Juntos por el Cambio (JxC) que “trabajaron para defender los votos” durante la jornada. Y también, especialmente, “al presidente (Mauricio) Macri y a la señora (Patricia) Bullrich”.

“Quiero decirles a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta la página de nuestra historia”, dijo Milei. “Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente.”

“Hoy retomamos el camino que hizo grande a este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de (Juan Bautista) Alberdi”, añadió.

“Todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos”, dijo también. “No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes.”

“Sabemos que hay gente que se va a resistir”, agregó. “A todos ellos quiero decirles lo siguiente: dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada.” Hizo suya, así, una frase del mismísimo Juan Domingo Perón.

“Que se entienda bien: la situación de la Argentina es crítica”, expresó Milei. “Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo. No hay lugar para la tibieza. No hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia.”

“Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe si ese futuro es liberal”, sentenció.

“¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias”, dijo para finalizar su discurso