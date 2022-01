El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata iniciará el mes próximo un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1978, durante la última dictadura cívico militar, en el predio rural conocido como La Huerta, que funcionó como centro clandestino de detención ilegal en cercanías a la ciudad bonaerense de Tandil, al igual que lo ocurrido en otros tres espacios encuadrados en la llamada Subzona 12.

En el debate, que se iniciará el 25 de febrero próximo, serán juzgados 18 imputados, acusados por delitos cometidos contra 70 personas.

Además de miembros de las fuerzas armadas, se encuentran procesados también con prisión preventiva los hermanos (civiles) Julio y Emilio Méndez, según voceros de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

La Huerta es un predio rural que funcionó durante 1976 y 1978 como un lugar de detención ilegal en la última dictadura cívico militar, en la que participó el Ejército y la policía Bonaerense, informaron fuentes judiciales, pero también en este juicio se analizará lo sucedido en otros tres lugares que cumplieron la misma función en violación de la let.

Uno de ellos es el campo General Mariano Necochea, que estuvo a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada y que se encuentra situado a unos metros de la ruta provincial 226, camino a la Base Aérea Militar de la localidad bonaerense serrana de Tandil.

A estos espacios se suman la llamada "Quinta de los Méndez" (perteneciente a los civiles Julio y Emilio Méndez) y las comisarías primera y segunda de la localidad de Tandil.

En agosto pasado, la Cámara Federal de Casación absolvió a los hermanos Emilio y Julio Méndez, dueños de la quinta donde estuvo secuestrado y fue ejecutado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, en 1977.

Los civiles habían sido condenados en 2012, pero en diciembre del año pasado, tras ocho años, la Corte convalidó las condenas a los militares que participaron del secuestro de Moreno, pero mandó a revisar la de los civiles.

En ese juicio, los Méndez alegaron que no prestaron la quinta y que en 1977 la propiedad estaba abandonada y, pese a que el TOF de Mar del Plata y el fiscal Daniel Adler consideraron que los hermanos habían cooperado con las fuerzas y que no podían desconocer para qué se usaba la finca, la Corte Suprema, ocho años después, juzgó que no había elementos suficientes para su condena.

Julio y Emilio Méndez continúan bajo prisión preventiva a la espera de afrontar este segundo juicio, en el que deberán dar explicaciones por otras cuatro personas que denunciaron haber pasado por la quinta mientras estuvieron secuestradas.

El Equipo de acompañamiento a víctimas, testigos y querellantes de Tandil informó a través de sus redes sociales que "el viernes 25 de febrero comienza a las 9.30 en el tribunal oral federal de Mar del Plata el juicio oral La Huerta y destacaron: "Llegó aquello que estuvimos esperando tanto tiempo que se concrete".

En el proceso oral se juzgará el accionar de un circuito represivo encuadrado en lo que se conoce como Sub Zona 12, que abarca esos 4 lugares de "detención ilegal, tortura y exterminio: la Huerta, la comisaría 1ra, comisaría 2da. y la quinta de los Méndez".

"El compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia se sostiene y se demuestra cuando los juicios avanzan y, sobre todo, cuando culminan y se dicta sentencia", reflexionó el Equipo de acompañamiento a víctimas de lesa humanidad de Tandil en su pagina oficial de Facebook y agregó: "Seguiremos trabajando por el bien de la comunidad y para acompañar de la mejor manera a cada persona que deba sentarse a declarar". (Télam)